Obi-Wan Kenobi? Młoda Leia? Szalone plotki o serialach Disney+

W tym roku Disney zaproponuje widzom swoją własną platformę streamingową Disney+. Oczywiście czymś musi przyciągnąć konsumentów w zalewie konkurencji. Jednym z pomysłów jest masa projektów związanych z "Gwiezdnymi wojnami". Informowaliśmy już o kilku serialach, których realizacja jest rozważana (o przygodach Poe, Finna, Qi'Ry czy też Lando Calrissian). Jednak plotek na temat tego, co może trafić na Disney+ jest dużo więcej.Bohaterem jeden z potencjalnych seriali może być Obi-Wan Kenobi. Ta plotka wydaje się najbardziej przekonująca z tego powodu, że postać była już wcześniej na celowniku LucasFilm. Nie tak dawno temu mówiło się bowiem o kinowym widowisku. W 2017 roku kandydatem na to stanowisko był Stephen Daldry Inne postacie, które wspominane są w kontekście planowanych seriali dla Disney+, to: młoda księżniczka Leia, Kapitan Phasma, Rycerze Ren, Rose Tico i Darth Bane.Ci, którzy jako pierwsi opublikowali te plotki, zastrzegają jednak, że żaden z tych seriali nie jest obecnie w preprodukcji. Są to na razie propozycje tego, co może potencjalnie znaleźć się na platformie Disneya. Nie ma również żadnych konkretów na temat tego, jaką formę przyjmą te projekty (seriali aktorskich czy może animowanych).Disney+ to tylko jednak z wielu platform streamingowych, których debiut planowany jest w ciągu najbliższych kilkunastu miesięcy. Swoje własne usługi wprowadzą m.in.: Apple, Warner Bros. (niezależnie od już funkcjonujących HBO Go/HBO Now i DC Universe) oraz Comcast.