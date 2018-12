Oficjalnie: Gwiazdy "Do wszystkich chłopców..." wrócą w sequelu

3 2 1



Ta wiadomość dla fanównie będzie zaskoczeniem. Lana Condor Noah Centineo ponownie zagrają Lanę i Petera. Informację oficjalnie potwierdziła Condor na swoim Instagramie.O tym, żedoczeka się kontynuacji, było wiadomo już pod koniec listopada. Scenariusz przygotuje autorka oryginału Sofia Alvarez Fabuła oczywiście będzie bazować na trylogii autorstwa Jenny Han . Ponieważ jednaknie ograniczyło się wyłącznie do wątków z pierwszego tomu powieściowego cyklu, szczegóły sequela pozostają zagadką.Film był historią Lary Covey, która pisała listy do wszystkich chłopców, w których się kochała (a było ich pięciu). Nie wysyłała je, lecz trzymała w ukryciu. Niestety, pewnego dnia trafiają one do adresatów...