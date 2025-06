Słynna powieść fantasy w drodze na ekran

"Divine Rivals. Pojedynek bogów": o czym opowiada książka?

Akcja powieściowego oryginału rozgrywa się w cieniu wojny między starożytnymi bogami, którzy po stuleciach uśpienia powrócili na powierzchnię Ziemi i znów toczą bitwy. Historia skupia się na parze młodych rywalizujących ze sobą dziennikarzy, którzy zakochują się w sobie, pisząc do siebie anonimowe listy na zaczarowanej maszynie do pisania.Seria "Letters of Enchantment" przez 125 tygodni była na liście bestsellerów New York Timesa i zdobyła nagrodę Goodreads Choice Awards. Książki sprzedały się w ponad milionie egzemplarzy i zostały przetłumaczone na 27 języków. Rebekka Ross wydała do tej pory "Divine Rivals. Pojedynek bogów" i "Ruthless Vows. Rozdzieleni przez wojnę", natomiast we wrześniu tego roku na półki trafi prequel serii pt. "Wild Reverence".