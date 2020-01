Dlatego właśnie nasz Festiwal, a zwłaszcza będący jego częścią Konkurs Krótkiego Metrażu, ma za zadanie poruszyć problem zanikania kreatywności wśród młodzieży. Chcemy zachęcić do pracy twórczej, abstrakcyjnego myślenia i rozruszania prawej półkuli mózgu. Na nowo rozbudzić talenty. Pokazać, że każdy z nas może stworzyć własne, małe dzieło sztuki. Zrobić coś ciekawego, nowego, rozwinąć się.Przywiązujemy ogromną wagę do indywidualnego spełnienia każdego uczestnika Festiwalu i jego samorealizacji. Oczywiście dla zwycięzców Konkursu Krótkiego Metrażu zostały przewidziane nagrody rzeczowe – statuetki "reAKCJI!", dyplomy oraz bony podarunkowe do platform streamingowych, książek oraz innych przedmiotów związanych z branżą filmową. Nagrody materialne nie mogą się jednak równać z tym, jak bardzo zależy nam na wzbogaceniu sfery duchowej i pogłębieniu wiedzy uczestników.Konkurs Krótkiego Metrażu to jedynie część wydarzenia kulturowego, jakim jest Festiwal Filmowy "reAKCJA!". Zwieńczeniem naszego projektu są dwa dni, podczas których odbędzie się Festiwal, i to właśnie one zaowocują największą ilością atrakcji dla uczestników. Przede wszystkim postanowiliśmy w ramach Festiwalu, zorganizować warsztaty ze specjalistami z branży filmowej. Będą to 2/3 godzinne spotkania uczestników z wybranymi przez nich ekspertami – aktorami, montażystami, scenariopisarzami... Warsztaty mają za zadanie zgłębić wiedzę na temat świata kinematografii, a także dać uczestnikom szansę na ćwiczenie lub odkrycie nowych umiejętności. Każdy będzie mógł wybrać taki temat warsztatów, jaki interesuje go najbardziej i znaleźć odpowiedzi na wszelkie nurtujące pytania w danej kwestii. Oprócz warsztatów odbędą się także zbiorowe wykłady z gośćmi specjalnymi, którzy opowiedzą uczestnikom "reAKCJI!" o swojej pracy w zawodzie związanym z branżą filmową.Ogólnopolski Młodzieżowy Festiwal Filmowy "reAKCJA!" to jednak przede wszystkim dwudniowe spotkanie ludzi fascynujących się tą samą dziedziną sztuki – filmem. Mamy nadzieję, że wydarzenie pozwoli uczestnikom na wspaniałe spędzenie czasu w gronie ludzi połączonych wspólną pasją. Poprzez poznawanie świata kina, chcielibyśmy poznać siebie nawzajem – dowiedzieć się, jakie doświadczenia mają nasi rówieśnicy, w jaki sposób rozwijają swoje hobby i jakie tworzą produkcje filmowe. Festiwal "reAKCJA!" to doskonały start dla wszystkich przyszłych filmowców – tutaj będą mogli nawiązać nie tylko przyjaźnie, ale także zdobyć cenne znajomości, które przydadzą się w późniejszym życiu zawodowym. Spotkanie ze specjalistami i młodymi twórcami filmowymi poszerzy grono autorytetów i pozwoli się zainspirować.Po więcej informacji zapraszamy na stronę www.reakcja2020.pl lub do śledzenia nas na Facebooku i Instagramie.