Oscary 2019: Wyścig rozpoczyna Białoruś

Wyjątkowo wcześnie rozpoczyna się w tym roku wyścig po Oscara w kategorii najlepszy film nieanglojęzyczny. Pierwszym krajem, który wystawił swojego kandydata do rywalizacji jest Białoruś.Kraj ten reprezentować będzie Darji Żuk . Obraz został właśnie pokazany na festiwalu w Karlowych Warach , gdzie otworzył sekcję konkursową East of the West.Jest to dopiero trzeci film w historii niepodległej Białorusi, który ubiega się o nominację do Oscara . Pierwszym był w 1994 roku, a drugim w 1996 roku