Oscary kontra AI. Będą zmiany w regulaminie nagród?

Obowiązek ujawniania, co zrobiła sztuczna inteligencja – możliwe zmiany w regulaminie Oscarów

Zwiastun filmu "Diuna: część druga"

Jak donosi portal Variety, wewnątrz Akademii Sztuki i Wiedzy Filmowej trwają konsultacje na temat tego, jak rozwiązać problem sztucznej inteligencji.Choć wiele filmów w tym roku nominowanych do Oscarów korzysta z różnych form AI, to aktualnie nie muszą o tym informować Akademii w kontekście nominacji do Oscarów. Rozważana jest jednakW tym roku największe kontrowersje wywołało ujawnienie, że w postprodukcji filmuzostał wykorzystany programw celu uczynienia węgierskich dialogów tak bliskich naturalnemu językowi, jak to jest tylko możliwe.Jednak " The Brutalist " nie był jedynym nominowanym do Oscara filmem, który skorzystał z programu. Wykorzystany został on też m.in. w(13 nominacji). Z kolei w(1 nominacja) wykorzystano, by zmiksować głos Marii Callas Nominowany w 8 kategoriachrównież został zmieniony przy użyciu AI. Przedstawiciele Searchlight twierdzą, że wykorzystany został programw kilku ujęciach jazdy na motorach, by upodobnić kaskaderów do aktorów, których zastępowali.Z koleizostało wykorzystane w pracach nad widowiskiem(5 nominacji). Program pomógł w stworzeniu właściwego odcienia niebieskiego w oczach wszystkich Fremenów.