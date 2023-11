Ostatni tydzień z Azjatyckim Festiwalem Filmowym Pięć Smaków [online]

Weekend z mistrzem - King Hu





Wśród dostępnych produkcji znajdziemy japońską " Amiko " wyróżnioną przez People's Jury słowami:Dostęp online: www.piecsmakow.pl/vod-film.s?id=1264&mid=1458 O filmie: Przedmieścia Hiroszimy, gdzie mieszka Amiko wraz z rodzicami i starszym bratem. Dziewczynka wyraźnie różni się od innych dzieci w jej wieku. Świat objaśnia na swój własny, magiczny nieraz sposób, a lęki i wyzwania ubiera w baśniowe opowieści i piosenki. Światem kilkuletniej dziewczynki wstrząśnie niespodziewana rodzinna tragedia, która bezpowrotnie zmieni poczucie bezpieczeństwa.To ostatnia szansa, aby zaplanować seanse filmów Kinga Hu . " Dragon Inn ", " Dotyk Zen ", " Deszcz w górach ", " Legenda gór " i " Koło życia " są dostępne w ograniczonych przedziałach czasowych, w weekendy, a więc ten najbliższy, od 2 do 3 grudnia będzie ostatnim. Więcej o sekcji oraz dostępy do filmów znajdziecie na: www.piecsmakow.pl/lista.do?idc=184 Dostęp do każdego filmu wynosi 48h! Po rozpoczęciu odtwarzania macie 48h na dokończenie filmu - w praktyce jeśli klikniecie "oglądaj" w niedzielę, film możecie zobaczyć aż do wtorku!