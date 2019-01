PREMIERA: Bajeczna animacja w polskim zwiastunie "Mirai"

3 2 1



Zapraszamy do obejrzenia zwiastuna japońskiej animacji nominowanej do Złotego Globu . Obraz trafi do naszych kin 1 lutego.Zwiastun znajdziecie poniżej:5-letni Kun nie radzi sobie z zazdrością po pojawieniu się w domu młodszej siostry. Wbrew oczekiwaniom rodziców nie darzy małej Mirai miłością i nie kryje swojej frustracji. Niespodziewanie odkrywa, że ogród obok domu umożliwia podróże w czasie i spotkania z krewnymi z przeszłości lub przyszłości. Daje to początek niezwykłej przygodzie, w czasie której Kun lepiej poznaje dzieje własnej rodziny. Obserwuje dziadka, którego pasją były motocykle, mamę, która – zupełnie tak jak on – nie lubiła podporządkowywać się woli dorosłych oraz swoją nastoletnią siostrę. Czy te spotkania pozwolą Kunowi nauczyć się empatii, równowagi oraz wrażliwości na innych?