Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie digitalizuje i udźwiękawia archiwalne filmy o dawnych rzemiosłach

Wyrób fajek i dzwonków pasterskich na Podhalu, kołowrotków na Podlasiu czy plecenie koszyków z wikliny to przykłady rzemiosł zachowanych na archiwalnych taśmach filmowych, które już udźwiękowione i w wysokiej jakości obrazu można obejrzeć na kanale YouTube Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie. Nieme filmy, dotychczas wykorzystywane głównie do celów badawczych i naukowych, po digitalizacji, dodaniu dźwięków otoczenia i dodaniu komentarza lektorskiego, przybliżają szerokiej publiczności tradycyjne rzemiosła i tajniki dawnych twórców.Filmy zostaną udźwiękowione poprzez dodanie dźwięków pracujących narzędzi oraz instrumentów i odgłosy tła, a 12 z nich dodatkowo otrzyma komentarze lektorskie, w których zostaną wykorzystane archiwalne wywiady terenowe powstałe w czasie rejestracji filmów, tj. w latach 60., 70. i 80. XX wieku. Komentarze stworzone przez autorów filmów, niegdyś przeczytane przez pracowników PME i zarejestrowane na taśmie magnetycznej były odtwarzane podczas projekcji na zasadzie ręcznej synchronizacji: oddzielnie z projektora pokazywano film a z magnetofonu emitowano dźwięk."Postscriptum" to już czwarty projekt PME prezentujący lokalnym społecznościom ich niematerialne dziedzictwo kulturowe zarejestrowane przez etnografów. To wyraz społecznego zaangażowania Muzeum, które uwzględnia perspektywę społeczności oraz twórców, których praktyki były i są poddawane badaniom etnograficznym. Partycypacyjny charakter nadają projektowi warsztaty skierowane do młodzieży realizowane w miejscowościach, gdzie archiwalne filmy zostały zarejestrowane. Spotkania organizowane są we współpracy z lokalnymi ośrodkami kultury i stowarzyszeniami. Ich celem jest uwrażliwienie młodych ludzi na wartość dokumentacji codziennych zwyczajów, które mogą zarejestrować wokół siebie zwykłym smartfonem, a tym samym przyczynić się do zachowania niematerialnego dziedzictwa swojego regionu. W tym roku warsztaty filmowe odbędą się w Żołyni (woj. podkarpackie), Sejnach, Sokółce (woj. podlaskie), Nowym, Motarzynie (woj. pomorskie) i Brudzeniu Dużym (woj. mazowieckie).Link do playlisty "Postscriptum" na YouTube: https://www.youtube.com/playlist?list=PL1IC0JtR-zqtiRu5lO-QxgkrHpiACm_KZ W 2023 roku zostało opracowanych 6 filmów:1."Wyrób fajek na Podhalu" (real. K. Chojnacki, P. Szacki), 1982 Ciche, gm. Czarny Dunajec, pow. nowotarski, woj. małopolskie,2."Dzwonki pasterskie na Podhalu" (real. K. Chojnacki, P. Szacki), 1985 Czerwienne, gm. Czarny Dunajec, pow. nowotarski, woj. małopolskie,3."Wyrób siewnic i miarek" (real. K. Chojnacki, P. Szacki, U. Gmachowska), 1975 Brzóza Stadnicka, gm. Żołynia, pow. łańcucki, woj. podkarpackie;4."Ligawka" (K. Chojnacki, P. Szacki), 1982 Łempice, gm. Ciechanowiec, pow. wysokomazowiecki, woj. podlaskie,5."Plecionkarstwo z wikliny", (real. K. Chojnacki, P. Szacki), 1980 Ogrodniki, pow. siemiatycki, woj. podlaskie;6."Wyrób kołowrotków" (real. Piotr Szacki, Krzysztof Chojnacki), Kundzicze i Kruszyniany 1976, gm. Krynki pow. sokólski, woj. podlaskie;-----Projekt "Postscriptum dźwiękowe. Nowe oblicze archiwalnych filmów" dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury państwowego funduszu celowego w ramach programu Kultura cyfrowa oraz ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.