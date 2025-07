Box Office Świat: Anime prawie pokonało Supermana i dinozaury!

Zwiastun filmu "Gekijōban Kimetsu no Yaiba Mugenjō Hen"

Najbardziej kasowe premiery 2025 roku bez Ameryki



Kontynuacja najbardziej kasowego filmu w historii japońskiej kinematografii nie zawiodła. W Japonii wybuchło prawdziwe szaleństwo. Nigdy wcześniej nie widziano w kinach takich tłumów.. Według niektórych źródełzarobił blisko 6 miliardów jenów. Przekłada się to na prawie. A to oznacza, że do pierwszego miejsca w naszym zestawieniu zabrakło nieco ponad 5 milionów dolarów.Liderem pozostał, ale jego wyniki na świecie wyglądają dużo słabiej od tych z Ameryki. W 78 krajach w czasie drugiego weekendu zarobił tylko, czyli o 5 milionów więcej od tego, ile wyłącznie w Japonii zgarnął drugi " Demon Slayer ".Widowisko DC najgorzej radzi sobie w Azji. W Chinach wypadł już z pierwszej dziesiątki. W Japonii zarobił w weekend tyle, ile " Gekijōban Kimetsu no Yaiba Mugenjō Hen " zgarniało w godzinę. Na szczęście James Gunn mógł liczyć na fanów w Europie i Ameryce Łacińskiej, gdzie spadki były stosunkowo niewielkie. Jednak po 12 dniachwciąż nie trafił do dziesiątki najbardziej kasowych premier roku. Dzięki Ameryce w skali całego globu radzi sobie lepiej i w tym tygodniu przekroczy granicę pół miliarda dolarów.Tymczasem do 700 milionów dolarów w skali całego globu zbliża się widowisko o dinozaurach. W sam weekend film o włos uniknął spadku na trzecie miejsce zarabiając. Najlepszym rynkiem dla tego filmu są Chiny, skąd w sumie pochodzi pond 63 mln dolarów. W tym roku żadne hollywoodzkie widowisko nie poradziło sobie tam lepiej, choć jeden film (" F1 ") wciąż dzielnie walczy.Numerem cztery w naszym zestawieniu jest nowość z Chin,(The Lychee Road). Dramat historyczny podbił serca lokalnej widowni zarabiając na otwarcie ażApple w końcu zrobiło film, który chce oglądać świat.wciąż zarabia krocie. W miniony weekend zgarnął kolejne. Widowisko o Formule 1 podbiło serca widzów w Azji. W Korei Południowej wpływy wzrosły o 28%, a na Tajwanie o 5%. Obraz dobrze radzi sobie także w Europie. W Wielkiej Brytanie wpływy wzrosły o 2%, a we Francji spadły tylko o 5%. Dzięki temu zagraniczne zarobki osiągnęły granicę 300 milionów dolarów, a globalne zbliżają się do 500 milionów.Bez rewelacji startuje za to na świecie animacja. Obraz debiutował przed tygodniem w Australii, a teraz trafił do kin w 57 krajach. Niestety szacujemy, że w weekend zarobił zaledwie. W sumie daje to 25 milionów dolarów, a wraz z Ameryka 36 milionów.Siódme miejsce przypadło kolejnej nowości Chin. To animacja fantasy(The Legend of Hei 2). Film zarobił na otwarcieI pozostajemy w Azji, ale przenosimy się do Indii. Tam pojawił się kolejny w tym roku hit, romans. Według niepełnych danych film zarobił. Oczywiście prawie całość (11,2 mln dolarów) pochodzi z samych Indii.Dziewiąta lokata to powrót do Chin. W czasie swojego pierwszego weekendu w kinach opowieść o młodym muzyku goniącym za marzeniami o sławie(You Are The Best) zarobiła niezłePierwszą dziesiątkę zamyka nowość z Ameryki, czyli. Nostalgia za oryginałem nie była zbyt silna na świecie. Szacujemy, że w weekend film zarobił tylkow. Ponieważ zaczął przygodę w kinach w środę, to jego wpływy na koniec tygodnia wyniosły 11,6 mln dolarów.