Ari Aster odrzucił reżyserię "Morbiusa". Czy tam "Mobiusa"

"Morbius" w reżyserii Ariega Astera?

Najnowszy film Ariego Astera: "Eddington". Zobacz zwiastun

– powiedział Aster w wywiadzie dla Semafor Media. Po chwili jednak zreflektował się, że może w ogóle nie powinien o tym mówić:– poprawił się wyraźnie rozbawiony swoją pomyłką, która tylko pokazuje absurd tej sytuacji.okazał się tak nieudanym filmem, że śmiało można powiedzieć, że to jeden z najbardziej wyśmiewanych produkcji w ostatnich latach. Szybko stał się internetową sensacją z powodu równie słabego scenariusza co efektów specjalnych.Dlaczego Sony pomyślało, że Aster to dobry wybór?Sony chciało najwyraźniej połączyć "prestiż" z marką, mając nadzieję, że właśnie to magicznie podniesie jakość filmu. Takie podejście wydaje się zupełnie oderwane od rzeczywistości, szczególnie gdy weźmiemy pod uwagę, że Aster jest znany z kina pełnego lęku, surrealizmu i psychodramy – zupełnie innego rodzaju wrażliwości niż ta, którą próbowano sprzedać w " Morbiusie ".Ostatecznie reżyserię filmu przyjął Daniel Espinosa . Film nie tylko zebrał druzgocące recenzje, ale też osiągnął status mema jako przedmiot internetowych żartów. Ocena krytyków na Filmwebie to w tym momencie zawrotne 2,9 gwiazdek na 10.W miasteczku Eddington położonym w Nowym Meksyku w maju 2020 roku w trakcie pandemii dochodzi do konfliktu między szeryfem ( Joaquin Phoenix ) a burmistrzem ( Pedro Pascal ). Konflikt eskaluje z dnia na dzień. Sąsiad staje przeciwko sąsiadowi.