Piotr Stramowski będzie leczył w "Szpitalu św. Anny"

Spot serialu "Szpital św. Anny"

to historia pięciu kobiet - lekarek z misją, jeden szpital i setki pacjentów oraz ich historie. Każdy odcinek serialu to ciekawe przypadki medyczne, często skomplikowane i zaskakujące. Przyjrzymy się emocjonującej i trudnej pracy na SOR-ze, podnoszącej adrenalinę jeździe w karetce czy dyżurze na kardiologii, gdzie każdego dnia odbywa się walka o bicie ludzkich serc. Bohaterki raz wygrywają tę batalię, innym razem muszą się pogodzić z porażką, ale tylko dzięki przyjaźni są w stanie otrząsnąć się z nadmiaru emocji i wrócić do swojego życia.Nowym nabytkiem w obsadzie serialujest(" Bracia ", " Cały ten seks "). Przypadnie mu w udziale rola chirurga Macieja Bilewicza. Ostatnie 9 lat spędził w USA, teraz wrócił do Polski.Jest świetnym specjalistą, dobrym człowiekiem i czarującym mężczyzną... Jego przeszłość kryje jednak pewną tajemnicę. Co takiego wydarzyło się w jego życiu, że postanawia wrócić i przeprowadzić do rodzinnego Krakowa?Premiera drugiego sezonu serialuplanowana jest na jesień.