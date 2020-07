Pixar ujawnia pierwsze szczegóły nowego filmu

Studio Pixar ogłosiło, że 18 czerwca 2021 roku w kinach zadebiutuje animacja "Luca". To pełnometrażowy debiut nominowanego do Oscara Enrico Casarosy (" La Luna ").Poniżej możecie zobaczyć pierwsze zdjęcie z filmu:Akcja utworu ma się rozgrywać na Riwierze Włoskiej. Tytułowym bohaterem będzie chłopiec, który spędza wypełnione przygodami niezapomniane lato w towarzystwie nowopoznanego przyjaciela. Wkrótce Luca odkrywa sekret swojego kompana: jest on morskim potworem z innego świata.Film ma być głęboko osobistą historią inicjacyjną będącą hymnem na cześć przyjaźni.