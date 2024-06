Żąda 170 milionów dolarów od Netfliksa. Przez serial "Reniferek"

Netflix kłamie i ma za to zapłacić - twierdzi skarżąca kobieta

Oceniamy serial "Reniferek"

Kobieta skarży Netflix za. A wszystko dlatego, że twierdzi, iż postaćw serialu " Reniferek " została oparta na niej, lecz dramatycznie przekłamano prawdę. Kobieta twierdzi m.in., że platforma dopuszczając do emisji serialu(Martha jest skazaną za stalking przestępczynią).to serial stworzony przezna podstawie jego stand-upowych występów. W nich z kolei opowiadał o prawdziwych wydarzeniach ze swojego życia.Serial zaczyna się od informacji, że jest to "prawdziwa historia". W końcowych napisach zawarta jest jednak standardowa klauzula o tym, że choć fabuła inspirowana jest prawdziwymi wydarzeniami, to niektóre sytuacje, postacie, imiona, miejsca i dialogi został zmienione lub wymyślone dla celów dramatycznych.W serialu nie pada nazwisko ani Gadda ani pozywającej platformę Netflix kobiety.Co ciekaweo zniesławienie.Netflix zapowiada, że będzie się bronić przed oskarżeniami.