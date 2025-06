Netflix prezentuje najciekawsze premiery lipca 2025

Kiedy kończy się demokracja, a zaczyna teokracja? Petra Costa analizuje w tym dokumencie potężny wpływ, jaki główni chrześcijańscy ewangeliści wywierają na brazylijską politykę. Podczas realizacji nagrań twórczyni uzyskała dostęp do najważniejszych liderów państwa, jak prezydent Lula i były prezydent Bolsonaro, a także do najsłynniejszego brazylijskiego teleewangelisty: charyzmatycznego pastora, który pragnie z ukrycia sterować skrajnie prawicowym przywódcą. Film pokazuje, jak wielką rolę odegrał ruch ewangelizacyjny w niedawnym chaosie politycznym w Brazylii, oraz omawia apokaliptyczne przekonania, którymi kierują się liderzy tego ruchu. Podobnie jak w swoim nominowanym do Oscara dokumencie " Krawędź demokracji ", Costa prezentuje czas wielkiego zamętu i desperacji w sposób jednocześnie przejrzysty i poetycki. Łącząc przeszłość z teraźniejszością, wprowadza nas w tajniki wewnętrznie sprzecznej, wiszącej na włosku młodej demokracji, co dla nas może być okazją do krytycznego spojrzenia na własny kraj.