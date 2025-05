PlayStation Plus: "S.T.A.L.K.E.R.", "Battlefield V" w majowej ofercie

Co nowego w ofercie PS Plus w maju?

20 maja do oferty PS Plus Extra i Premium trafią następujące tytuły: Sand Land | PS4, PS5 Soul Hackers 2 | PS5• Five Nights at Freddy’s: Help Wanted – Full Time Edition | PS4, PS5 Battlefield V | PS4• S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone Trilogy | PS4, PS5• Granblue Fantasy Versus: Rising | PS4, PS5 Humankind | PS4, PS5• Story of Seasons: A Wonderful Life | PS5• Gloomhaven Mercenaries Edition | PS4, PS5W usłudze PlayStation Plus Premium pojawi się również Battle Engine Aquila | PS4, PS5