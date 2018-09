Plotka: "Gambit" ostatnim komiksowym filmem studia Fox?

3 2 1



Portal Omega Underground sugeruje, że 20th Century Fox nie zamierza bezczynnie czekać na przejęcie wytwórni przez Disneya i szykuje się do realizacji wielokrotnie przekładanego komiksowego widowiska. Według strony zdjęcia do filmu mają się rozpocząć 15 lutego 2019 roku w Nowym Orleanie.Pierwotniemiał być kręcony w lutym tego roku, a jego premierę wyznaczono na czerwiec 2019 roku. Potem początek prac na planie przesunięto ją początek lata, by ostatecznie projekt zawiesić, choć Simon Kinberg uparcie twierdził, że zdjęcia ruszą jeszcze w tym roku.W chwili obecnej nie ma oficjalnie potwierdzonego reżysera widowiska. Pierwotnie miał je nakręcić Rupert Wyatt . Po nim stanowisko reżysera zajmowali: Doug Liman Gore Verbinski . Wiosną mówiło się, że za sterami filmu zasiądzie Jordan Vogt-Roberts , ale spekulacje te nie zostały potwierdzone.Ekranizacja komiksu Marvela przedstawi wydarzenia, które doprowadziły do "przemiany" bohatera w sławnego Gambita. Jest on stosunkowo młodą postacią w komiksowym świecie Marvela. Po raz pierwszy pojawił się w 1990 roku w zeszycie "Uncanny X-Men" nr 14. Remy Etienne LeBeau pochodzi z Nowego Orleanu i jest bardzo dumny ze swojego dziedzictwa. Porwany ze szpitala, był wychowany przez klan LeBeau, którego członkowie wierzyli, że jest dzieckiem z proroctw zapowiadającym zjednoczenie gildii złodziei i zabójców. Na ślubie z wnuczką przywódcy gildii zabójców został wyzwany na pojedynek przez brata swojej żony. Zabił go, za co został wygnany. Tak rozpoczęły się jego wojaże po świecie, podczas których spotkał Storm i trafił do X-Menów.