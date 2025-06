Czy to koniec "Doktora Who"? Showrunner zabiera głos

Co dalej z "Doktorem Who"?

Dziennikarze Deadline cytują słowa z dziennika produkcyjnego nowego " Doktora Who ", spisanego w trakcie realizacji kolejnych odcinków serialu. Wynika z nich, że Russell T. Davies nie jest przekonany, że po premierze 15 sezonu prędko uda się nakręcić kolejny.– napisał enigmatycznie showrunner. Źródła bliskie serialowi zaznaczają, że "Doktor Who" przeszedł w fazę bezterminowego zawieszenia, uspokajając jednocześnie, że nie jest to tożsame ze skasowaniem jego przyszłości.Warto zaznaczyć, że obecnych problemów " Doktora Who" jest co najmniej kilka. Po pierwsze, gwiazda serialu Ncuti Gatwa nie jest zainteresowany przedłużeniem kontraktu, zgodnie z którym miał być Doktorem przez dwa sezony. Aktor chce się przenieść do Los Angeles i spróbować swoich sił w Hollywood.Po drugie, Disney prawdopodobnie nie przedłuży kontraktu na współprodukcję serialu z BBC. Powodem jest mniejsza od oczekiwanej popularność " Doktora Who " na platformie Disney+. Decyzja gigantów rozrywki jest kluczowa dla określenia przyszłości serialu.Kolejnym problemem jest spadająca oglądalność serialu. 15 sezon " Doktora Who ", którego emisja zakończyła się 3 maja 2025 roku, obejrzało średnio 3,2 miliona widzów – to o pół miliona mniej, niż sezonu 14, przy okazji którego Gatwa debiutował w roli Doktora. Z kolei porównanie z sezonem 13 wypada jeszcze gorzej dla przyszłości " Doktora ". Ostatni sezon Jodie Whittaker oglądało bowiem średnio 4,9 miliona widzów – aż o 1,7 więcej.