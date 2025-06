Plotka: HBO Max, Warner Bros. Games w rękach Sony?

Warner Bros. Discovery do podziału. I co dalej?

mniej więcej do połowy 2026 roku. Zamiast tego powstaną dwie nowe spółki:Głównym celem podziału jest polepszenie sytuacji finansowej akcjonariuszy. Obecne WBD obciążone jest olbrzym długiem, a usługi telewizyjne tylko zwiększają te straty. WBD Global Networks ma więc skupić się na tych obszarach obecnego koncernu, gdzie szanse rozwoju są niewielkie, a koszty olbrzymie. To ta spółka zostanie też obciążona większością z obecnego długu Warner Bros. Discovery.Taki podział ma sprawić, że WBD Streaming & Studios będzie miało większą swobodę finansową, co umożliwi nie tylko rozwój, ale również skuteczną walkę z konkurencją. Jednak portal SEScoops sugeruje, że za podziałem kryje się też inny powód.Otóż portal twierdzi, żeSony nie było za to zainteresowane usługami telewizyjnymi WBD.Ile prawdy jest w tych doniesieniach? Zapewne czas pokaże.