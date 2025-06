Drugi filmowy "Death Stranding" ma scenarzystę!

Anime "Death Stranding" ze scenarzystą serialu "Wychowane przez wilki"

Zwiastun gry "Death Stranding"

Akcjatoczy się w świecie, w którym doszło do zatarcia granicy między żywymi a umarłymi. Ludziom zagrażają złowieszcze istoty, których dusze utknęły na świecie w wyniku wydarzeń określanych jako death stranding. Kurier Sam Bridges ( Norman Reedus ) musi dostarczyć zaopatrzenie do odizolowanych kolonii i odbudować łączność pomiędzy nimi za pomocą bezprzewodowej sieci komunikacyjnej.Film anime został ogłoszony jako drugi i do tej pory niewiele o nim wiedzieliśmy. Teraz Hideo Kojima ujawnił, że nad scenariuszem projektu pracuje. Fani SF znają go ze współpracy z Ridleyem Scottem przy serialu " Wychowane przez wilki ".osadzoną w świecie gry " Death Stranding ". Wygląda na to, że, które doprowadziło do połączenia świata żywych i umarłych.– powiedział Guzikowski w reakcji na angaż do projektu.Przypomnijmy, że, który Hideo Kojima produkuje we współpracy ze studiem A24. Ten projekt ma już reżysera, którym został Michael Sarnoski (" Ciche miejsce: Dzień pierwszy ").