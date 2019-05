Plotka: Kapitan Marvel zostanie liderką New Avengers?

Po sieci krąży plotka, jakoby to Kapitan Marvel miała zostać liderką nowej grupy nazywanej na razie New Avengers. Pogłoski te mają podparcie w wypowiedziach szefa Marvel Studios Kevina Feige'a, który publicznie stwierdził, że bohaterka zajmie prominentne miejsce w nowych fazach MCU.Kto jeszcze znajdzie się w New Avengers? Jeśli wierzyć plotkom, ważne role w nowej grupie odegrają Czarna Pantera i Sam Wilson. Udział Spider-Mana i Doktora Strange'a na razie stoi pod znakiem zapytania.Nawet jeśli teraz plotki te odpowiadają prawdzie, to zanim zobaczymy New Avengers na dużym ekranie sporo może się zmienić. Nikt bowiem nie spodziewa się w najbliższych latach widowiska o przygodach tej grupy. Niemal wszyscy oczekują, że faza czwarta będzie opierać się na solowych przygodach takich postaci jak Czarna Pantera, Kapitan Marvel, Doktor Strange oraz na wprowadzeniu nowych postaci, jak na przykład Eternals.