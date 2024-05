"Krzyk VII". Będzie przeskok czasowy. Znamy powód

Sindey Prescott powraca!

Zwiastun filmu "Krzyk VI"

Pierwotniemiał być domknięcie trylogii o siostrach Carpenter. Wyrzucenie grającej Sam Carpenter Melissy Barrery oraz niechęć Jenny Ortegi do powrotu jako Tara Carpenter, twórcy musieli zrewidować swoje plany. Ostatecznie postanowiono wrócić do najważniejszej postaci cyklu -Producenci złamali się i tym razem spełnili finansowe wymagania Neve Campbell . Dzięki temu Sidney powróci, by raz jeszcze stawić czoła zagrożeniu, jakim jest zamaskowany zabójca.Tym razem jednak celem nie będzie wyłącznie ona, lecz również jej bliscy. I stądi będą mogły również walczyć o życie swoje i swojej rodziny. Tak w każdym razie twierdzi Daniel Richtman, który specjalizuje się w ujawnianiu niepotwierdzonych informacji z najgorętszych hollywoodzkich produkcji.Spośród bohaterów "legacy" możemy z całą pewnością spodziewać się powrotu Courteney Cox ). Mówi się również o powrocie Patricka Dempseya , który ponownie wcieliłby się w, męża Sidney.