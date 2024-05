"Krzyk VII": Neve Campbell cieszy się, że przekonała studio do podwyżki

Neve Campbell wywalczyła sobie szacunek

Nie taki miał być "Krzyk VII"

, powiedziała Neve Campbell magazynowi "People"., dodała aktorka., podsumowała Campbell Przypomnijmy jednak, żeProblem w tym, że zarówno Jenna Ortega jak i Melissa Barrera podpisały kontrakt na udział tylko w dwóch filmach, więc potrzebna była kolejna umowa. Barrera podpisała nowy kontrakt. Kiedy jednak po ataku Hamasu na Izrael ten kraj rozpoczął akcję odwetową, aktorka nie szczędziła ostrych słów. Studio uznało, że jej medialne wypowiedzi sieją antysemityzm i są mową nienawiści, więc zwolnili ją.W przypadku Ortegi poszło z kolei o pieniądze. Aktorka, która może teraz przebierać w atrakcyjnych ofertach, za powrót zażądała gaży o jedno zero większej od tej, jaką otrzymała za poprzednie filmy. Była to świadomie oferta zaporowa, ponieważ Ortega nie była zbyt chętna do powrotu do serii i wiedziała, że Spyglass nie zechce sypnąć kasą.W ślad za aktorkami projekt opuścił reżyser Christopher Landon