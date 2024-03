"Krzyk VII": Więcej znajomych twarzy w obsadzie!

Courteney Cox i Patrick Dempsey też w obsadzie?

Nie taki miał być "Krzyk VII"

Daniel Richtman, specjalista od ujawniania niepotwierdzonych oficjalnie informacji, twierdzi, że w siódmej części Campbell towarzyszyć będzie dwójka innych znanych z serii aktorów:Udział Cox raczej nikogo nie zdziwi. Aktorka pojawiła się bowiem w obu częściach odświeżonej wersji Patrick Dempsey był w serii widziany tylko raz. Zagrał w, nową miłość Sidney Prescott. Z późniejszych filmów wiemy, że bohaterowie pobrali się. Jeśli więc udział Dempseya się potwierdzi, to wydaje się prawdopodobne, że fabuła siódmegoskupi się na rodzinie Sidney.Przypomnijmy jednak, żeProblem w tym, że zarówno Jenna Ortega jak i Melissa Barrera podpisały kontrakt na udział tylko w dwóch filmach, więc potrzebna była kolejna umowa. Barrera podpisała nowy kontrakt. Kiedy jednak po ataku Hamasu na Izrael ten kraj rozpoczął akcję odwetową, aktorka nie szczędziła ostrych słów. Studio uznało, że jej medialne wypowiedzi sieją antysemityzm i są mową nienawiści, więc zwolnili ją.W przypadku Ortegi poszło z kolei o pieniądze. Aktorka, która może teraz przebierać w atrakcyjnych ofertach, za powrót zażądała gaży o jedno zero większej od tej, jaką otrzymała za poprzednie filmy. Była to świadomie oferta zaporowa, ponieważ Ortega nie była zbyt chętna do powrotu do serii i wiedziała, że Spyglass nie zechce sypnąć kasą.