Jesse Plemons po raz trzeci zagra z Robertem De Niro

Trzecie spotkania Plemonsa i De Niro. W czym jeszcze wystąpili?

Co wiemy o serialu "Zero Day"?

Zwiastun filmu "Irlandczyk"

Będzie to trzeci wspólny projekt Jesse'ego Plemonsa Roberta De Niro . Po raz pierwszy spotkali się w filmie Martina Scorsese , który także powstał dla platformy Netflix.Była to osadzona w powojennej Ameryce epicka opowieść widziana oczami weterana II wojny światowej Franka Sheerana, oszusta i płatnego mordercy pracującego dla najbardziej osławionych przestępców XX wieku. Rozgrywająca się na przestrzeni kilkudziesięciu lat saga poświęcona jest jednej z największych zagadek kryminalnych w historii Stanów Zjednoczonych – tajemniczemu zaginięciu legendarnego przywódcy związków zawodowych Jimmy’ego Hoffa.Drugie spotkanie obu panów również miało miejsce na planie filmu Scorsesego . To, który powstał dla platformy AppleTV+, ale wcześniej trafi do kin, a jego światowa premiera odbędzie się na festiwalu w Cannes Scenariuszpowstał na podstawie książki Davida Granna pod tym samym tytułem. Autor odsłonił kulisy makabrycznych mordów, do których doszło w Oklahomie w latach 20. XX wieku. Ofiarami byli Osagowie. Mordy rozpoczęły się po tym, jak na terenie należącym do plemienia odkryto ropę. Sytuacja zrobiła się na tyle poważna, że w sprawę zostały włączone służby federalne. Ze śledztwem związany był J. Edgar Hoover, który wykorzystał je do budowy swojej pozycji w siłach, które w przyszłości zmienił w FBI.Głównym bohaterem limitowanej serii jest były prezydent USA George Mullen ( De Niro ). Jest popularnym, choć skomplikowanym, politykiem, który był już na emeryturze. Wraca do czynnej polityki, kiedy zostaje przewodniczącym komisji mającej zająć się sprawą cyberataku na globalną skalę. Plemons wcieli się w zaufanego członka ekipy Mullena. W obsadzie są również: Lizzy Caplan (" Fatal Attraction ") jako córka głównego bohatera, Joan Allen (" Historia Lisey ") jako była Pierwsza Dama oraz Connie Britton (" Biały Lotos ") jako była szefowa sztabu prezydenta.