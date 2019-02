Poczuj filmową wiosnę razem ze Zbliżeniowym Kinem Visa

W marcową trasę Zbliżeniowe Kino Visa rusza ze świeżą, wiosenną energią. Tym razem przygotowano aż 170 seansów w miejscowościach, w których na co dzień nie ma kina. Organizatorzy przywożą ze sobą siedem filmów, w tym dwie premierowe produkcje: pełną twdzięku komedięi długo wyczekiwany film Władysława Pasikowskiego . Kino Visa pokona aż 6000 kilometrów, czyli więcej niż odległość, która dzieli Warszawę od Bombaju!1 marca Zbliżeniowe Kino Visa rusza w Polskę z nowymi filmami, by nieustannie pobudzać filmowy apetyt. Widzowie będą mogli wybrać spośród siedmiu tytułów, z którymi codziennie będziemy w innej miejscowości w Polsce. Przed nami aż 36 filmowych przystanków, a zatrzymamy się m.in. w: Nowym Tomyślu, Mikołajkach, Kartuzach, Ostródzie, Bisztynku i Lubsku. Podczas wiosennej trasy odwiedzimy aż 11 województw.W wyjątkowy sposób będziemy świętować Dzień Kobiet. 8 marca zapraszamy do Szczytna i Pińczowa na premierowe pokazy uroczej komediiTen film pokaże, że gorące uczucie potrafi spaść na człowieka jak "grom z jasnego nieba". Bohaterowie tej produkcji grani przez Romę Gąsiorowską Piotra Adamczyka sprawią, że poczujecie wiosnę w sercu.Kolejne premierowe emocje czekają na widzów 15 marca w Bisztynku i w Kaletach, a to za sprawą pokazów filmu, za którego reżyserię odpowiada sam Władysław Pasikowski . Historia życia legendarnego Jana Nowaka-Jeziorańskiego stała się inspiracją dla filmu sensacyjno-szpiegowskiego. Za produkcję i stronę merytoryczną filmu odpowiada m.in Muzeum Powstania Warszawskiego. W roli głównej Philippe Tłokiński , znany m.in. z głośnego serialuPartnerują mu m.in. Mariusz Bonaszewski W marcowym repertuarze jak zawsze znajduje się obowiązkowa propozycja dla małych kinomanów. Najmłodszym polecamy animacjęTen tytuł z pewnością zaspokoi dziecięcy apetyt na przygodę. O popularności serii świadczą ponad 2 miliony widzów w Polsce, którzy obejrzeli już ekranowe opowieści o Szczerbatku i Czkawce.Prawdziwą gratką wiosennej trasy jest film, czyli wielki zwycięzca Złotych Globów i zdobywca aż 3 Oscarów, w tym w kategorii najlepszy film. To historia nieprawdopodobnej przyjaźni, którą rozpoczyna wielotygodniowa podróż na południe Stanów Zjednoczonych. W trasę ruszają wybitny muzyk i jego kierowca. W tych rolach charyzmatyczni Mahershala Ali (zdobywca Oscara za najlepszą rolę drugoplanową) i Viggo Mortensen . Hasło tego filmu współgra z filozofią Zbliżeniowego Kina Visa, a brzmi "przyjaciół poznaje się w drodze".W marcowej trasie zostają z nami cieszące się niesłabnącą popularnością widzów filmyJuż dziś sprawdź na filmowej mapie Polski, kiedy odwiedzimy Twoją miejscowość! Informacje o bieżącym repertuarze oraz trasę naszych pokazów znajdziesz na stronie Kino.Visa.pl