Podczas Smart! Week na Allegro zrobicie zakupy taniej do 50%!

Jeszcze do 21 maja możecie zrobić zakupy na Allegro z dużymi zniżkami. W ramach corocznego festiwalu promocjiupolujecie produkty najpopularniejszych marek! Promocyjne oferty dostępne są dla wszystkich uczestników festiwalu, ale zmożecie liczyć na najkorzystniejsze z nich! Wyszukujcie więc etykietek! Użytkownicy Allegro Smart! Mają też zapewnioneCena regularna usługi Allegro Smart! wynosi 59,90 zł rocznie lub 10,99 zł miesięcznie; do programu lojalnościowego można dołączyć na stronie: https://allegro.pl/smart W tym roku Allegro przygotowałoNowi klienci chcący wypróbować program lojalnościowy oraz dotychczasowi użytkownicy objęci promocją mogą wykupić*. Co więcej użytkownicy, którzy dotychczas nie korzystali jeszcze z Allegro Smart!, mogą skorzystać z programu Smart! na Start – w ramach bezpłatnego okresu próbnego otrzymają aż 5 darmowych dostaw w ciągu 3 miesięcy.Będąc w festiwalowej gorączce zakupowej, nie zapominajcie o. Dzięki niej płatność za wybrane produkty można odroczyć aż o 30 dni (RRSO wynosi 0%). Usługę aktywujecie bezpłatnie w dowolnym momencie**. Więcej informacji na temat Allegro Pay znajdziecie pod. Warto również śledzić stronę kampanii. Tu znajdą się wszystkie promocje, zarówno te dostępne dla wszystkich przez cały tydzień w dużych ilościach, jak i te najlepsze dostępne dla użytkowników Allegro Smart!Wakacje już za chwilę! Jeśli więc marzyliście o własnej desce do pływania SUP, to Smart! Week na Allegro jest świetną okazją, by kupić ją w promocyjnej cenie. Deska marki TSUNAMI , którą znajdziecie w ofercie, ma aż 350 cm długości, co zapewnia jej stabilność i łatwość w sterowaniu. W opisie producenta znajdziecie informacje na temat trwałości materiału, z jakiego została zbudowana, a także o wszystkich innowacyjnych rozwiązaniach stworzonych z myślą o transportowaniu deski oraz zabezpieczeniach powłoki przed szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi. W skład zestawu wchodzą między innymi: pompka ręczna, plecak, krzesełko, a także regulowane wiosło z wymiennymi końcówkami, dzięki którym pojedyncze wiosło SUP można zamienić we wiosło kajakowe. Last but not least – deska posiada specjalne uchwyty na jedzenie i picie – tak, by podczas długich treningów móc zapewnić sobie chwilę niezbędnego wytchnienia.Jeśli znacie tę grę, wiecie, dlaczego powinna znaleźć się w każdym domu ceniącym sobie wspólne spędzanie czasu w kreatywny sposób. Jeśli jeszcze o niej nie słyszeliście, już tłumaczymy. "Dixit" to narracyjna zabawa w skojarzenia, jest przy tym bardzo prosta – mogą w nią grać zarówno małe dzieci, jak i seniorzy rodu; wspólna gra to autentycznie przyjemnie spędzone godziny. Szczegółowe zasady znajdziecie w opisie produktu, ale wystarczy spojrzeć na te bajkowe kolorowe obrazki, by zakochać się w nich od pierwszego wejrzenia. Ofertę znajdziecie POD LINKIEM TUTAJ W promocyjnym zestawie Gerlach znajdziecie wszystkie najpotrzebniejsze rodzaje noży – w tym nóż do mięsa, do owoców i warzyw, do pieczywa z ząbkami oraz dwa noże uniwersalne różnej wielkości. Wszystkie zrobione zostały ze stali nierdzewnej, co zapewnia im trwałość i ostrość przez długo czas. Za jakość odpowiada też długa tradycja firmy i powszechnie znane opinie na temat wysokiej jakości ich produktów. W skład zestawu wchodzi również drewniany blok do przechowywania wszystkich pięciu noży. Sprawdźcie ofertę POD LINKIEM TUTAJ Jeśli właśnie urządzacie swój taras, ogród bądź balkon i przygotowujecie się na nowy sezon, zwróćcie uwagę na tę ofertę. Podczas Smart! Week możecie kupić czteroelementowy zestaw o 1000 złotych taniej! W jego skład wchodzi dwuosobowa sofa, dwa fotele oraz stolik. Wszystkie zbudowane zostały z połączenia metalowych elementów z drewnem oraz odpornej na warunki atmosferyczne tkaniny, która szybko schnie i jest przyjemna dla skóry. Lekka konstrukcja może być znaczącym aspektem podczas przechowywania mebli w czasie zimy. Wszystkie szczegóły i wymiary znajdziecie w ofercie na Allegro Torba firmy NIKE o pojemności 60L sprawdzi się zarówno na treningach, jak i w podróży. Zmieści się w niej – 64 cm × 30 cm × 31 cm – piłka do gry bądź w zależności od potrzeb – ubrania i gadżety potrzebne na kilkudniowe wakacje. Zapinana na zamek przegroda na spodzie pozwala oddzielić od siebie na przykład suche ubrania od mokrych, co pomaga utrzymać porządek i chronić czyste rzeczy przed zabrudzeniem. Torba posiada też małą kieszeń na drobniejsze przedmioty i regulowany pasek ułatwiający jej noszenie. Całość została uszyta z mocnego poliestru, a spód wzmocniono dodatkową warstwą izolującą. Torbę znajdziecie w trzech wybranych kolorach: czarnym, czerwonym i granatowym.Więcej promocyjnych ofert znajdziecie