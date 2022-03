Polacy dla Ukrainy: tu zgłosisz chęć udzielenia noclegu uchodźcom

Platforma Polacy dla Ukrainy https://polacydlaukrainy.pl powstała jako narzędzie wsparcia dla samorządów, które stanęły przed niezwykle trudnym zadaniem relokacji uchodźców z ogarniętej wojną Ukrainy.Platforma skierowana jest do mieszkańców Polski, którzy chcą udzielić uchodźcom tymczasowego, nieodpłatnego kwaterunku.W stworzenie platformy zaangażowały się prywatne firmy i ich pracownicy. Projekt powstał w rekordowo krótkim czasie i już od 26 lutego zbiera oferty pomocy dla uchodźców.Oferty pomocy trafiają bezpośrednio do samorządów, które są w stanie zweryfikować oferowaną pomoc i skoordynować dalsze działania związane z relokacją osób uciekających przed wojną w Ukrainie.Samorządowcy otrzymali dostęp do listy ofert ze swojego regionu. Przedstawiciel samorządu jednym kliknięciem może zarezerwować wybraną ofertę, skontaktować się z jej autorem i ustalić dalsze szczegóły pobytu uchodźcy.Na platformie, w kilku prostych krokach można zgłosić chęć przyjęcia uchodźców z Ukrainy, określając parametry kwatery oraz czas, na który decydujemy się przyjąć te rodziny.Od początku istnienia do 2 marca za pomocą platformy znalazło schronienie już 17 792 uchodźców!