Polecamy małe wielkie filmy, o których może nie słyszeliście

***



***



***



***



***



Nowy tydzień, czas więc na nowe filmowe przygody. Tym razem proponujemy Wam wyprawę w nieznane. Poniżej znajdziecie zestaw małych, skromnych filmów, z których część była nawet w polskich kinach, ale większość z Was zapewne nigdy o nich nie słyszała. Na szczęście są obecnie dostępne na serwisach VOD i platformach streamingowych, możecie więc po nie z łatwością sięgnąć.Fascynujące spojrzenie na świat zamkniętej wspólnoty oddanej tradycyjnym wartościom, które jednocześnie jest uniwersalną opowieścią o tym, jak delikatna jest granica dzieląca błogosławieństwo i radość od tragedii i straty. Ten skromny film na przykładzie kilku mocno dotkniętych przez życie osób pokazuje, jak trudnym, jeśli nawet niemożliwym, zadaniem jest próba zbudowania szczęśliwej, harmonijnej rodziny. Ziarna przyszłych tragedii i ostatecznego fiaska nosimy bowiem w sobie. Walcząc o lepsze jutro często pozostajemy ślepi na szczęśliwe dziś.To nie jest zwykła animacja. Obdarzeni bogatą wyobraźnią twórcy zaserwowali widzom przedziwną mieszankę, która może zawrócić w głowie. " Mutafukaz " to połączenie kina gangsterskiego, komedii kumpelskiej i hodowanego na kwasie widowiska SF. Mamy tu zaskakujące rozwiązania wizualne i specyficzny, mocno zaprawiony sarkazmem humor. A wszystko to zrealizowane w stylistyce anime przy współpracy z japońskimi mistrzami tej formy. Przygotujcie się na niezły odlot.Ten film jest taki, jak jego główna bohaterka: głośny, nieprzewidywalny, chaotyczny, irytujący. I jak w przypadku protagonistki, są to jedynie pozory. " Błąd systemu " to poruszające studium jednostki pokiereszowanej tak bardzo, że jej sklejenie w funkcjonującą całość zdaje się być poza zasięgiem. Gdyby film powstał w Hollywood, otrzymalibyśmy zapewne wspaniały wyciskacz łez i inspirującą przypowieść o cudach, które zdarzają się w życiu. Obraz powstał jednak w Europie, pokazuje więc rzeczy takimi, jakimi byłyby w rzeczywistości. To obraz desperackiej walki nadziei z biurokracją, altruizmu z dbaniem o własne dobro.Historię kobiety, która pozbawiona jest talentu, ale ma za to tyle pieniędzy, by bez problemu realizować swoje artystyczne fanaberie, znacie zapewne wszyscy. Tyle że w hollywoodzkim wydaniu z Meryl Streep jako Boską Florence . Jednak wcześniej historię tę opowiedzieli Francuzi. I zrobili to brawurowo! Mimo pokazywania absurdów, do jakich doprowadzała główna bohaterka próbując za wszelką cenę wcielić w życie swoje artystyczne ambicje, twórcy zdołali oprzeć się pokusie prostackiego wyśmiewania. Udało im się stworzyć wyraziste, a przy tym skomplikowane portrety osobowościowe, dzięki czemu nie mamy tu do czynienia z jednowymiarowymi karykaturami, a bogatymi wewnętrznie, naznaczonymi piętnem tragicznego heroizm studiami charakterów. Po film ten warto też sięgnąć dla trzech absolutnie genialnych kreacji aktorski stworzonych przez Catherine Frot Ten film przeraża bardziej od większości horrorów. Obraz obojętności wobec ofiar i systemowe chronienie sprawców przemocy na tle seksualnym mrozi krew w żyłach. Film z wystudiowanym chłodem przedstawia zmagania młodej dziewczyny, która po gwałcie próbuje walczyć o ukaranie sprawców. To, co musi wycierpieć ze strony pracowników służby zdrowia i policji, sprawi, że w niejednym widzu z wściekłości zagotuje się krew. Mocne kino, które zachęci Was do sprawdzenia też innych produkcji z Tunezji.