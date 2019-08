OSCARY 2020: Niemcy, Estonia, Palestyna dołączają do rywalizacji

Niemcy, Estonia i Palestyna są kolejnymi krajami, które mają już swoich kandydatów do Oscara w kategorii najlepszy film międzynarodowy. W ten sposób liczba walczących o nagrodę tytułów zwiększyła się do dziesięciu.Niemcy wystawiają do oscarowego wyścigu wyróżniony Nagrodą im. Alfreda Bauera na festiwalu w Berlinie . Obraz powalczy o czwartą statuetkę dla Niemców. Ostatnią wywalczyli 13 lat temu (za). Później czterokrotnie filmy z tego kraju były nominowane, czterokrotnie też były na skróconej liście kandydatów do nominacji.Wybór Estonii padł na dzieło debiutanta Tanela Tooma , które pobiło rekord frekwencyjny należący wcześniej do. Jest to 17. film z Estonii walczący o Oscara. Do tej pory tylko jeden –– otrzymał nominację.Palestyna zdecydowała się natomiast na wyróżniony w Cannes film Elii Suleimana . Jest to drugie dzieło reżysera, które ubiega się o Oscara. Wcześniej Palestyna wysłała do Hollywood jego, która była zarazem pierwszym filmem w ogóle wystawionym przez ten kraj do rywalizacji. Palestyna ma na swoim koncie dwie nominacje.Kraje mają czas do 1 października, by zgłosić swoich kandydatów do Oscara. Do tej pory zrobiły to:Algieria:Estonia:Gruzja:Iran:Kambodża:Korea Południowa:Niemcy:Palestyna:Panama:Szwajcaria: