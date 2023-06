Ponad 144 000 osób wzięło udział w jubileuszowej 20. edycji Millennium Docs Against Gravity!

Kino i online - przepis na dostępność

Warsztaty, dyskusje i dyżury psychologiczne w ramachorazw przestrzeniach kin festiwalowych,, jak warsztaty tańca czy drag show - to tylko niektóre nowości prezentowane podczas 20. edycji festiwalu. Wraz z bogatym programem filmowym przyciągnęły tłumy do kinPo raz czwarty festiwal odbył się w formie hybrydowej, łącząc 10 dni części stacjonarnej w kinach (od 12 do 21 maja) z częścią online -w dniach 23 maja - 4 czerwca. Podczas części online odbyły się wirtualne dyskusje i wydarzenia na żywo, w tym Otwarcie Miesiąca Dumy towarzyszące tegorocznej sekcji poświęconej osobom nieheteronormatywnym - We're Here, We're Queer, które było najpopularniejszym tegorocznym wydarzeniem online. TikTok we współpracy z festiwalem zorganizował spotkania z młodymi twórcami_czyniami na profilu Millennium Docs Against Gravity.Artur Liebhart, dyrektor i założyciel festiwalu, przekazał ogromne podziękowania dla, kin festiwalowych, widzów_ek, patronów medialnych oraz wolontariuszy i wolontariuszek, dzięki którym tak wielkie przedsięwzięcie mogło mieć miejsce. Wśród głównych instytucji współfinansujących festiwal znalazły się także:Mateusz Góra, szef działu komunikacji i rozwoju publiczności, zwrócił uwagę na różnorodność tegorocznego programu festiwalu: "W sumie w trakcie 20. MDAG zaprezentowaliśmy niemal 190 najlepszych filmów dokumentalnych z całego świata, zarówno krótko- jak i pełnometrażowych. Do tego odbyło się kilkadziesiąt wydarzeń dodatkowych - zarówno w kinach jak i online. Dzięki różnorodności naszych działań udaje nam się skutecznie dotrzeć do nowych grup i zaprosić je do uczestnictwa w festiwalu. Tak było w tym roku z działaniami w ramach Safe Space, które rozpoczęliśmy dzięki wsparciu marki Wellbee. Dyżury psychologiczne oraz warsztaty i dyskusje przyciągnęły młodszą widownię, dając możliwość bezpiecznej i merytorycznej rozmowy o seksualności oraz zdrowiu psychicznym. Z kolei ciesząca się dużym zainteresowaniem wystawa doświadczeń VR była spojrzeniem w przyszłość kina i sztuk audiowizualnych. Ogromnie nas cieszy, że publiczność tak licznie wraca do kin studyjnych, wspierając je po pandemii. Wynik części stacjonarnej zbliżony do przedpandemicznego roku 2019 jest znakiem, że nadal chcemy współprzeżywać filmowe emocje razem z innymi w sali kinowej".Zakładając, że większość osób nie ogląda filmów w pojedynkę, widzów online było jednak więcej. Festiwale na całym świecie stosują mnożnik 1,7.. Razem w 20. edycji festiwalu wzięło udziałPodczas 20. MDAG zostały wręczone 22 nagrody filmowe, w tymdla filmu- tworzonej przez 13 lat opowieści o artystce próbującej odnieść sukces w świecie sztuki. W miastach festiwalowych zostały przyznane lokalne nagrody w Konkursie Głównym: Grand Prix Dolnego Śląska we Wrocławiu, Nagroda Prezydenta Miasta Gdyni, Nagroda Wolności ufundowana przez miasto Poznań, Nagroda Publiczności Województwa Śląskiego w Katowicach oraz Bydgoszcz Art.Doc Award.