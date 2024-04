Więcej niż filmy. Wystawy fotografii i scena muzyczna 21. MDAG

21. MDAG odbędzie się od 10 do 19 maja w siedmiu miastach (Warszawa, Wrocław, Gdynia, Poznań, Katowice, Łódź i Bydgoszcz) a następnie online - od 21 maja do 3 czerwca na mdag.pl . Mecenasem tytularnym wydarzenia jest Bank Millennium ( https://www.bankmillennium.pl/ ).Wszystkie wydarzenia i imprezy festiwalowe mają swoje korzenie w programie festiwalu. Wystawy fotograficzne towarzyszą dwóm filmom z Konkursu Głównego. Zdjęcia Alys Tomlinson są elementem cyklu, który dał początek pracy nad filmem "Matka Vera" (Mother Vera, reż. Cécile Embleton, Alys Tomlinson). Z kolei wystawa Libuše Jarcovjákovej dopełnia obraz życia i twórczości artystki, który został przedstawiony w filmie " Jeszcze nie jestem tym, kim bym chciała " ("I'm Not Everything I Want to Be", reż. Klara Tasovská ). W przypadku obu fotografek są to pierwsze wystawy ich prac w naszym kraju.Kuratorka: Lucie Černá08-19 maja, Galeria BWA WarszawaMieszkania. Bary. Kluby. Praga. Berlin. Tokio. Lata 80. Libuše Jarcovjáková porusza się ze swoim aparatem między miejscami i miastami, dokumentuje różne okoliczności, grupy i zmieniającą się atmosferę. Czasem daje się zauważyć, choć z reguły strzela fleszem z ukrycia. Wystawa "Imprezy" prezentuje jeden z najważniejszych dla fotografki punktów widzenia: skupia się na życiu i radościach, klasach społecznych i tożsamościach.Libuše Jarcovjáková (ur. 1952) zaczęła robić zdjęcia w latach 70. jako zapis swojego życia w Pradze i towarzyszących jej emocji. Przez wiele lat dokumentowała życie romskiej i wietnamskiej społeczności w Czechosłowacji, jak również mniejszości LGBTQ+. Pod koniec dekady wyjechała i tworzyła w Japonii, dokąd jeszcze dwukrotnie powracała w latach 80. Po 1985 przeprowadziła się do tureckiej dzielnicy Kreuzberg w Berlinie Zachodnim, uciekając od szarości i braku wolności w komunistycznej Czechosłowacji. W 1992 wróciła do Pragi, gdzie obecnie mieszka."Imprezy" to pierwsza w Polsce wystawa Jarcovjákovej. Wydarzeniu towarzyszy premiera nowej książki "T-Club" (Untitled Publishing, 2024) prezentującej unikalny wgląd w szalone życie legendarnego podziemnego baru LGBTQ+ lat 80. w Pradze. Kuratorką wystawy jest Lucie Černá.Pokazy filmu "Jeszcze nie jestem tym, kim bym chciała" w czasie warszawskiej odsłony 21. MDAG:10.05: Kinoteka, sala 7, 20:30 - pokaz ze spotkaniem z reżyserką oraz bohaterką11.05: Kino Luna, sala A, 16:00 - pokaz ze spotkaniem z reżyserką oraz bohaterką13.05: Kino Iluzjon, sala Stolica, 20:3016.05: Kinoteka, sala 1, 21:0017.05: Kino Luna, sala A, 18:4519.05: Kinoteka, sala 7, 14:0010-19 maja, Sala Gagarina, Pałac Kultury i Nauki w Warszawie"Ex-Voto" jest finałem pięcioletniej pracy Alys Tomlinson nad projektem związanym z katolickimi miejscami sacrum. Na czarno-białych fotografiach z Irlandii, Francji i Polski przeplatają się krajobrazy przestrzeni kultu z portretami spotkanych w podróży pielgrzymów i pielgrzymek. Ich surowa estetyka tworzy atmosferę spokoju, duchowości i kontemplacji. Tytuł projektu, "Ex-Voto", odnosi się do fizycznych darów, jakie wierni zostawiają w dowodzie wdzięczności lub w intencji w miejscach swoich pielgrzymek."Ex-Voto" w sposób niezwykle wielowarstwowy pokazuje istotę czasu. Na fotografiach przeszłość łączy się z teraźniejszością, znaki pozostawione przez pielgrzymów są kontynuowane przez kolejne pokolenia, tworząc linearną ciągłość – teraźniejszość staje się przeszłością i zarazem, potencjalnie, wiecznością. Alys Tomlinson za "Ex-Voto" otrzymała w 2018 roku nagrodę Sony Photographer of the Year.Pokazy filmu "Matka Vera" w czasie warszawskiej odsłony 21. MDAG:11.05: Kinoteka, sala 7, 20:30 - pokaz ze spotkaniem z reżyserkami12.05: Kinoteka, sala 7, 15:30 - pokaz ze spotkaniem z reżyserkami14.05: Kino Muranów, sala Gerard, 20:3017.05: Kino Atlantic, sala B, 18:4518.05: Kinoteka, sala 3, 21:0019.05: Kinoteka, sala 4, 16:00Sześć wyjątkowych imprez i koncertów. Efterklang, Cool Kids of Death, Bartek Wąsik grający Sakamoto oraz weekendowe imprezy w Kulturalnej. To wszystko czeka na fanów_ki muzyki w czasie festiwalu. Scena muzyczna MDAG jest dopełnieniem programu festiwalu, w którym znalazły się jak co roku niezwykłe filmy o muzyce i sztuce. Tegorocznymi klubami festiwalowymi są Kulturalna oraz Pardon, To Tu.10.05, 23:00, Kulturalna, wstęp wolnyTegoroczną edycję festiwalu zaczynamy od wyjątkowej imprezy związanej z premierą filmu " Rave " w reżyserii Łukasza Rondudy i Dawida Nickla. W pierwszy piątek festiwalu, 10 maja, zapraszamy do przestrzeni Kulturalnej, która na tę okazję zostanie wypełniona pulsującymi dźwiękami techno i taneczną energią. Podczas imprezy zagrają bohaterowie_ki filmu: Marcelo Zammenhoff, Dj Lotos, Pupper DJ, Rzaber oraz nocnakawiarnia (znana również jako Maria Smolarz – młoda artystka, DJ-ka i twarz tegorocznego plakatu MDAG).11.05, 23:00, Kulturalna, wstęp wolnyImpreza towarzysząca filmowi "Bad Like Brooklyn Dancehall". W tym roku będziemy mieć okazję przenieść się w czasie do Nowego Jorku lat 80. i 90., aby zanurzyć się w jamajskiej scenie muzycznej, rozwijającej się wówczas na Brooklynie. Odpowiedzialnymi za wypełnienie Kulturalnej dancehallowymi brzmieniami będą: madikoptah, Filip Kalinowski i DJ Zeten.14.05, 22:00, KulturalnaPodczas tegorocznej edycji festiwalu będziemy mieli okazję doświadczyć na żywo występu jednego z najbardziej kultowych zespołów polskiej sceny rocka alternatywnego! Cool Kids of Death zagrają 14 maja, z okazji premiery filmu " Dwadzieścia lat później: C.K.O.D.3 " w reżyserii Piotra Szczepańskiego.15.05, 20:30, Pardon, To TuBartek Wąsik to pianista, kompozytor i aranżer. Zdobył wiele nagród na krajowych i międzynarodowych konkursach, w tym nagrodę fonograficzną Fryderyka oraz Paszport „Polityki” w 2014 roku. Jest współzałożycielem i członkiem zespołów Lutosławski Piano Duo oraz Kwadrofonik. Koncertował w Europie, Azji oraz obu Amerykach. Podczas występu w klubie Pardon, To Tu zaprezentuje publiczności kompozycje japońskiego muzyka i kompozytora Ryūichiego Sakamoto, związane z projekcjami filmu " Ryuichi Sakamoto | Opus ". Film jest zapisem ostatniego koncertu zagranego przez Sakamoto w 2023 roku.17.05, 20:00, Plac Zabaw nad Wisłą, wstęp wolnyWielokrotnie, w 21-letniej już historii festiwalu Millennium Docs Against Gravity, muzycy schodzili z ekranu, żeby wystąpić na żywo przed publicznością – i ten rok nie będzie wyjątkiem. Po 11 latach przerwy na festiwal powraca eksperymentalna duńska grupa Efterklang. Sama przygoda artystów z muzyką rozpoczęła się w 2000 roku, kiedy grupa przyjaciół zaczęła nagrywać swoje utwory w kopenhaskiej sali prób, ewoluując od tego czasu i zapisując się na stałe na kartach współczesnej sceny indie. Muzycy zagrają dla nas przy okazji premiery filmu " Efterklang: The Makedonium Band " w reżyserii Andreasa Johnsena, który jest zapisem niesamowitego koncertu zagranego przez muzyków w Macedonii Północnej w 2023 roku.18.05, 23:00, KulturalnaW tym roku, pod hasłem "Nie tylko Matki Polki", pragniemy celebrować kobiety i ich wyjątkowość, w rytmie dźwięków serwowanych przez warszawskie DJ-ki. Ale to nie wszystko – zachęcamy także do zgłębienia tegorocznego programu, ze szczególnym uwzględnieniem sekcji "Niezapomniane historie kobiet". Tej nocy zagrają dla nas: Sosia, Lazy1, Lucy Monsalve.Koszt wypożyczenia słuchawek: 30 PLN gotówką lub kartą. Jedna osoba może wypożyczyć do sześciu par słuchawek za okazaniem dokumentu ze zdjęciem.