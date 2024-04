Box Office Świat: Kong i Godzilla pokonani przez Koreańczyków

Zwiastun filmu "The Roundup: Punishment"

Najbardziej kasowe premiery 2024 roku bez Ameryki



(The Roundup: Punishment) rozniósł konkurencję notując. Tylko w weekend film zarobił wyśmienite. Pierwsze dwa dni były także niezwykle udane. W sumie więc po pierwszych pięciu dniach wyświetlania na koncie produkcji jest już 29,3 mln dolarów. " Pamyo " (Exhuma) może już wkrótce stracić miejsce na szczycie najlepszych koreańskich premier tego roku.Widowiskonie spadło jednak daleko, bo na miejsce drugie. Upadek złagodziła premiera w Japonii, gdzie jednak film bezskutecznie zmagał się z lokalną konkurencją. Ostatecznie zarobił tylko 3 miliony dolarów, co jest wynikiem gorszym od startu poprzedniej części MonsterVerse.W sumie jednakmoże miniony weekend zaliczyć do udanych. Wpływy wyniosły, a globalnie udało się właśnie. Jest to druga amerykańska premiera roku, której udała się ta sztuka.A trzecią produkcją z USA, która d, została animacja. Film tym razem, co oznacza zaledwie 31-procentowy spadek w porównaniu do poprzedniego weekendu. Globalnie na jej koncie jest już 503,5 mln dolarów. Od wybuchu pandemii COVID-19 jest to dopiero czwarta animacja, która na całym świecie zarobiła co najmniej pół miliarda dolarów.Tymczasem w Japonii nic nie jest w stanie powstrzymać rozpędzonego hitu, jakim jest(Detective Conan: The Million-Dollar Pentagram). Film z łatwością wygrał w lokalnym box offisie zarabiając. Na jego koncie jest już w sumie 56,6 mln dolarów.Na piątym miejscy dzielnie trzyma się. Obraz Alexa Garlanda tym razem zarobił. To oznacza, że poza granicami USA film zarobił 30 milionów dolarów. Globalnie daje to ponad 86 milionów. Czy " Civil War " stać na osiągnięcie 100 milionów dolarów?Po debiucie przed tygodniem w Australii i Nowej Zelandiitrafili do 49 kolejnych krajów. W większości z nich nie uzyskali znaczących wyników. Ale z Wielkiej Brytanii pochodzi 1,8 mln dolarów, a z Włoszech 1,5 mln. Weekendowe wpływy szacujemy na, a w sumie zagraniczne wpływy wynoszą obecnie 10 milionów dolarów.W Ameryce zadebiutuje dopiero w ten piątek. Jednak na świecie już zarabia.oficjalnie pojawił się w 38 krajach, gdzie zarobił w weekend, a w ciągu pięciu dni 8,7 mln dolarów. W rzeczywistości wpływy były jednak większe, bo w wielu krajach (w tym w Polsce) odbywały się pokazy przedpremierowe. Z krajów z oficjalną premierą najlepsze wyniki "Kaskader" osiągnął w Australii (2,9 mln dolarów od środy) i Hiszpanii (1,0 mln).Numerem osiem w naszym zestawieniu został film, który oficjalnie nie wszedł jeszcze do dystrybucji. W Chinach sprzedawał się jednak tak dobrze na pokazach przedpremierowych, że został tam numerem jeden. To thriller akcji z hondkongu(Twilight of the Warriors: Walled In). W weekend film zarobił. W sumie ma już 7,1 mln dolarów.Nasze zestawienie zamykają, którzy tym razem zarobili. W sumie poza granicami USA daje im to 80,6 mln dolarów, co wystarczyło, by (na chwilę) film trafił do dziesiątki najbardziej kasowych premier roku.