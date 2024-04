Znamy już pełny program i film otwarcia 21. MDAG!

"Ostatnia wyprawa" Elizy Kubarskiej filmem otwarcia festiwalu

W relacji ze światem

Millennium Docs Against Gravity odbędzie się od 10 do 19 maja w siedmiu miastach (Warszawa, Wrocław, Gdynia, Poznań, Katowice, Łódź i Bydgoszcz), a następnie online - od 21 maja do 3 czerwca na mdag.pl. Mecenasem tytularnym wydarzenia jest Bank Millennium (https://www.bankmillennium.pl/).21. edycję MDAG w Warszawie otworzy światowa premiera trzymającego w napięciu filmu o Wandzie Rutkiewicz - "Ostatnia wyprawa". Eliza Kubarska, alpinistka i reżyserska znana festiwalowej publiczności między innymi ze "Ściany cieni", sięga do odnalezionego audio-pamiętnika wybitnej polskiej himalaistki, oddając jej tym samym głos. Jaka była cena, którą Wanda musiała zapłacić za wejście do męskiego świata wypraw wysokogórskich? Gościniami i gośćmi gali będą: reżyserka Eliza Kubarska, producentka Monika Braid, siostra Wandy – Janina Fies oraz autorzy zdjęć – Piotr Rosołowski i Marcin Sauter.Odnosi się do niezwykłej wartości kina dokumentalnego, w którym jak w zwierciadle możemy się przejrzeć i dowiedzieć więcej o sobie, innych i o świecie. Wszystkie opisy filmów warszawskiej edycji można znaleźć na podstronie mdag.pl z programem: https://mdag.pl/21/pl/warszawa/movies. W celu wyszukania filmów prezentowanych w pozostałych miastach, wystarczy zmienić miasto w górnym menu strony.Z kolei w mediach społecznościowych MDAG pojawiają się nieustannie zapowiedzi konkretnych sekcji oraz tytułów.Do niemal wszystkich prezentowanych w tym roku tytułów dostępne są także trailery, które są dla wielu najlepszą zachętą do wybrania się do kina. Można je oglądać na kanale YouTube festiwalu, ale są także zamieszczone na kartach poszczególnych filmów na stronie mdag.pl