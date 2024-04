Przyszłość kina. Doświadczenia VR na 21. MDAG

Wystawa doczekała się także własnego plakatu przygotowanego przez autora identyfikacji MDAG - Bartka Bojarczuka (@ ill.cat ) ze zdjęciem fotografki i członkini tegorocznego jury Alicji Lesiak (@ lesiala ). Na plakacie znajduje się młoda DJ-ka Maria Smolarz (@ nocnakawiarnia ), bohaterka filmu " Rave ".21. MDAG odbędzie się od 10 do 19 maja w ośmiu miastach (Warszawa, Wrocław, Gdynia, Poznań, Katowice, Łódź, Bydgoszcz i Lublin) a następnie online - od 21 maja do 3 czerwca na mdag.pl . Mecenasem tytularnym wydarzenia jest Bank Millennium ( https://www.bankmillennium.pl/ ).to sekcja wirtualnych doświadczeń towarzysząca programowi filmowemu festiwalu. Doświadczenia wykorzystują najnowsze technologie do zaangażowania wszystkich zmysłów w refleksje nad fundamentalnymi problemami dzisiejszego świata – od naszej niejednoznacznej relacji z naturą po istotę relacji międzyludzkich. Na wystawę składa się sześć doświadczeń, które łącząc różne media i przyjmując punkt widzenia odmiennych kultur, tworzą angażujące narracje. Nie sposób ich przeżyć w żadnej innej formie.Wszystkie doświadczenia są dostępne w języku angielskim. Wystawa odbędzie się w Państwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie (ulica Kredytowa 1) w dniach 13-19 maja. Wstęp jest bezpłatny.Doświadczenie(tw. Marion Burger, Ilan Cohen) to interaktywna podróż w głąb umysłu ojca cierpiącego na afazję. Przejmująca historia córki, która stara się nawiązać z nim kontakt. Doświadczenie otrzymało nagrodę Venice Immersive Achievement Award na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Wenecji. Z kolei w(tw. Steye Hallema) zostajemy wyobrażonym przyjacielem Daniela, ośmiolatka próbującego poradzić sobie z żałobą po stracie mamy. Towarzyszymy chłopcu w jego przygodach, walcząc z demonami, latając i przemierzając niezbadane krainy. Trzecim doświadczeniem eksportującym ludzką psychikę jest(tw. Cameron Kostopoulos). To immersyjne doświadczenie, która pozwala odczuć stan dysforii płciowej. Najnowsza technologia śledzenia ciała, twarzy i oczu pozwala całkowicie wcielić się w osobę o innej tożsamości płciowej.W inne zakątki świata zabiorą widzów pozostałe trzy doświadczenia.(tw. Hana Umeda) to konfrontacja z niejednoznaczną pozycją współcześnie uprawianego, tradycyjnego tańca jiutamai. Hana Umeda podejmuje próbę odzyskania sprawczości i podmiotowości dla siebie i dla całej wielopokoleniowej wspólnoty tancerek klasycznego japońskiego tańca. Okazją na odwiedzenie Meksyku będzie doświadczenie(tw. Juanita Onzaga). To opowieść o tym, jak dwie siostry przygotowują się do Dnia Zmarłych w mistycznych górach, wspominając historie, które opowiadała im ich babcia szamanka. Portal otwiera się, gdy społeczność Mazatec świętuje. Poetycką i interaktywną, porywającą wizualnie podróżą przez Amazonię jest(tw. Emilia Sánchez Chiquetti). Przewodnikiem przez gęsty las jest mitologiczny wąż boa, odkrywający przed nami przekazywane przez pokolenia historie rdzennych mieszkańców z plemienia Shipibo.Przypominamy, że do końca kwietnia lub wyczerpania puli można zakupić karnet na warszawską edycję festiwalu w cenie 300 zł lub ubiegać się o akredytację branżową bądź medialną (220 zł). Wszystko to w nowym systemie pod adresem book.mdag.pl