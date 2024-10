Poruszająca ukraińska "Wojna Lidii" po raz pierwszy w Polsce. Tylko w FilmBox od 1 listopada!

Akcja " Wojny Lidii " rozgrywa się na tle rozdartej wojną Ukrainy i opowiada historię Lidii, psychoterapeutki, która postanawia przewozić na polską granicę Ukraińców dotkniętych rosyjską inwazją. Czas spędzony w samochodzie staje się dla Lidii okazją do głębokich rozmów i wsparcia pasażerów w tych dramatycznych okolicznościach. Każde ze spotkań niesie ze sobą unikalną historię i ukazuje różnorodne oblicza wojny – od wzruszającego spotkania dwóch sióstr po losy kobiety, której wnuk walczy na froncie. Te osobiste relacje pasażerów tworzą chwytający za serce obraz wpływu wojny na ludzi z różnych środowisk.Na szczególną uwagę zasługuje postać Lidii, która zmaga się z własną traumą i zostaje zmuszona do stanięcia twarzą w twarz ze swoimi skrywanymi lękami. Osoby które przewozi na granicę, są nie tylko ofiarami wojny, ale też lustrem, w którym odbija się jej własny stan emocjonalny. Bohaterka balansuje pomiędzy profesjonalizmem a osobistym zaangażowaniem, oferując narzędzia wsparcia, ale też budując osobiste relacje z pasażerami. W główną rolę wciela się nagrodzona w Locarno Anastasia Karpenko , którą obecnie można oglądać na ekranach kin w filmie " Pod wulkanem Damiana Kocura (polski kandydat do Oscara).Serial " Wojna Lidii " kreśli wielowymiarowy obraz konfliktu, przybliżając nie tylko dramat jednostek, ale też skłaniając widzów do refleksji nad społecznymi i moralnymi dylematami, jakie wywołuje wojna. Pokazuje siłę ludzkiego ducha, który pomimo wszystkich przeciwności dąży do zachowania człowieczeństwa i solidarności. Jak podkreśla reżyser Eugen Tunik w wywiadzie dla The Guardian, "Wojna Lidii" jest "hołdem dla zwykłych ludzi i opowieścią o tym, jak radzą sobie z trudną rzeczywistością".– mówi Varvara Boiko-Pavlyk, szefowa koprodukcji z firmy produkcyjnej Starlight Media.Produkcja powstała przy udziale legendarnego francuskiego studio Gaumont. Produkcja była realizowana w tajemnicy, co nadaje serialowi dodatkowego wymiaru autentyczności – lokalizacje w Kijowie i jego okolicach zostały ukryte ze względów bezpieczeństwa. Serial " Wojna Lidii " miał już swoją premierę w ponad 10 krajach, notując znakomite recenzje w brytyjskiej i francuskiej prasie.FilmBox Extra HD to ciekawy wybór seriali z całego świata, które nie są dostępne nigdzie indziej. To także znane i lubiane hity filmowe z największych hollywoodzkich wytwórni. FilmBox Extra HD jest częścią pakietu FilmBox, który obejmuje 5 kanałów (FilmBox Premium HD, FilmBox Extra HD, FilmBox Family, FilmBox Action, FilmBox Arthouse) i serwis streamingowy FilmBox+. FilmBox to bogata oferta filmów, seriali oraz lokalnych produkcji telewizyjnych. Szeroki wybór sprawia, że niezależnie od potrzeb i nastroju, widz zawsze znajdzie tutaj coś interesującego dla siebie.