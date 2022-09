Powroty mistrzów i wielkie hity: Asian Cinerama na 16. Pięciu Smakach

Sekcja Asian Cinerama 16. Pięciu Smaków to m. in.:

Sekcja Asian Cinerama to wielkie kino – dosłownie i w przenośni. Trafiają tu filmy znanych i nagradzanych na świecie twórców, ale też debiutantów z wizją. Cechują je ważne społecznie tematy, wyjątkowo skomponowane kadry, a z drugiej strony efektowna akcja i brawurowe role gwiazd. Przedstawiamy pierwsze tytuły sekcji!W tegorocznej Asian Cinerama wracają twórcy, którzy lata temu pokazali swoje filmy w konkursie Pięciu Smaków. Już wtedy ujawnili nieprzeciętny talent i wrażliwość, a polscy widzowie mieli okazję po raz pierwszy zetknąć się z ich frapującą wizją świata. Dzisiaj nazwiska te sprawiają, że serca selekcjonerów światowych festiwali zaczynają bić mocniej, a ich kariery znajdują się w zupełnie innym miejscu.Podczas 16. Pięciu Smaków Nawapol Thamrongrattanarit zaprezentuje najbardziej szalony film w swoim dorobku – "Za szybcy, za czuli". Jun Robles Lana po siedmiu latach ponownie zaprosi widzów w podróż przez niebezpieczną ciemną noc, to " Wielka noc ". A Royston Tan , nie porzucając numerów w tytule, roztoczy jedną z najpiękniejszych medytacyjnych wizji roku w filmie "24". Stawkę uzupełni Pil Gam-sung, który stając za kamerą po raz pierwszy, w " Uprowadzeniu " proponuje kino akcji tak świeże i emocjonujące, że wielu jego doświadczonych kolegów powinno pomyśleć o przejściu na emeryturę. Asian Cinerama to – jak co roku – filmy i emocje najwyższej jakości."Za szybcy, za czuli"Fast & Feel Love, reż. Nawapol Thamrongrattanarit , Tajlandia 2022, 132’[tylko kino]Jay to mistrz świata w speed stackingu. Kiedy opuszcza go dziewczyna, która do tej pory była też jego opiekunką, trzydziestoletni mężczyzna musi w końcu stać się samodzielny. Festiwalowy ulubieniec, Nawapol Thamrongrattanarit, powraca z superbohaterskim kinem o licznych popkulturowych nawiązaniach. Tworzy swój pierwszy w karierze pełnoprawny blockbuster, skupiony na rozterkach millenialsów, którzy nie chcą dorosnąć, ale bardzo potrzebują miłości.Big Night!, reż. Jun Robles Lana , Filipiny 2021, 105’[tylko kino]Dharna, sympatyczny i gadatliwy właściciel salonu piękności, odkrywa, że jego nazwisko trafiło na listę lokalnych narkomanów. Oznacza to poważne kłopoty – wszak prezydent Duerte wypowiedział bezwzględną wojnę narkomanii. Chłopak musi szybko dowiedzieć się, kto wpisał go na listę i kto może go z niej usunąć. Komedia czarniejsza niż smoła, diagnozująca przerażającą rzeczywistość dzisiejszych Filipin."24"reż. Royston Tan , Singapur 2021, 77’[kino + online]Kontemplacyjna fabuła, opowiedziana w tytułowych dwudziestu czterech scenach. Przyglądamy się pracy pewnego dźwiękowca, który rejestruje brzmienie otaczającej go rzeczywistości. Mężczyzna obserwuje i słucha, ale jego obecność pozostaje niezmącona, całkowicie niezachwiana – jest jak duch pośród rozgrywającego się na jego oczach (i uszach) życia. 24 to swego rodzaju duchologiczna medytacja: nad fonią przestrzeni, jak i nad materią filmowego medium.Injil / Hostage: Missing Celebrity, reż. Pil Gam-sung, Korea Południowa 2021, 94’[kino + online]Czy gang bezwzględnych porywaczy może nie skorzystać z okazji, gdy spotka na ulicy filmową megagwiazdę, Hwanga Jung-mina? Przestępcy są właśnie na prostej drodze do naprawdę dużej kasy, a uwięzionemu aktorowi pozostaje liczyć na skuteczność stróżów prawa albo... na siebie, swój spryt i talent aktorski. Szybki, wybuchowy blockbuster Pila Gam-sunga potwierdza, że nikt nie robi obecnie lepszych filmów akcji od Koreańczyków.Dostępne są dwa rodzaje karnetów:Karnet Pięć Smaków Kino+Online, w cenie 340 zł – umożliwia wstęp na wszystkie projekcje filmowe (za wyjątkiem uroczystego otwarcia) podczas festiwalu w kinach oraz dostęp do wszystkich filmów na festiwalowej platformie wideo.Karnet Pięć Smaków Online, w cenie 180 zł – umożliwia dostęp do wszystkich filmów na festiwalowej platformie wideo.Pełny program festiwalu zostanie ogłoszony 25 października.