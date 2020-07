Poznajcie bohaterów "Babyteeth". Film w kinach od 7 sierpnia

Już 7 sierpnia do naszych kin wejdzie wyróżniony trzema nagrodami na festiwalu w Wenecji film " Babyteeth ". Z tej okazji mamy dla Was materiał wideo, w którym aktorzy przybliżają postaci granych przez siebie bohaterów.Materiał wideo znajdziecie poniżej:Poważnie chora nastolatka Milla zakochuje się w drobnym handlarzu narkotyków Mojżeszu. Ten fakt staje się najgorszym koszmarem jej rodziców. Nie tak wyobrażali sobie chłopaka córki. Okazuje się, że wraz z pierwszymi pocałunkami w Millę wstępuje nieznane dotąd pragnienie życia. Sprawy wymykają się spod kontroli, a tradycyjna moralność przestaje obowiązywać. Milla pokazuje rodzicom, Mojżeszowi i wszystkim wokół jak żyć, kiedy nie masz nic do stracenia. Jak dobrze jest nie być martwym. Pełen humoru portret nastolatki, która uczy się przekraczać wszelkie granice w ekstremalny sposób.Obraz wyreżyserowała Shannon Murphy