Premiera! Zwiastun filmu "Niefortunny numerek lub szalone porno"

Już 24 września do kin w Polsce trafi nowy film Radu Jude pod tytułem " Niefortunny numerek lub szalone porno ". Z tej okazji prezentujemy Wam polski zwiastun.Klip znajdziecie poniżej: Niefortunny numerek lub szalone porno " miał swoją premierę na festiwalu w Berlinie . Zdobył tam najważniejszą nagrodę, czyli Złotego Niedźwiedzia dla najlepszego filmu w konkursie głównym. Niefortunny numerek lub szalone porno " opowiada o wycieku seks-taśmy i konsekwencjach, jakie upublicznienie małżeńskich zabaw w sypialni będzie miało dla Emi, nauczycielki w prestiżowym liceum. Prowokacyjny, błyskotliwy, kipiący gniewem i nieodparcie przy tym zabawny film Radu Jude bierze na warsztat zjawisko paniki moralnej, obnażając towarzyszącą jej hipokryzję, ignorancję i autorytarne ciągoty. Co tu jest bowiem "naprawdę" obsceniczne: widok osób uprawiających za obopólną zgodą seks czy może sportretowana tu nędza miasta, zdewastowanego przez dziki kapitalizm i nacjonalistyczną ideologię? Czy perwersyjna jest nauczycielka, czy może samozwańczy trybunał święcie oburzonych rodziców, który zebrał się w szkole, by ją osądzić?