Premiera czwartego "Hotelu Transylwania" opóźniona

Studio Sony ogłosiło, że przenosi premierę animacji " Hotel Transylwania: Transformania " z 23 lipca na 1 października.Nieoficjalnie mówi się, że decyzja może mieć związek ze słabym otwarciem innego filmu familijnego wyprodukowanego przez wytwórnię - " Piotrusia Królika 2: Na gigancie ". Utwór zadebiutował na ekranach w ubiegły weekend, zarabiając 10,4 mln dolarów. Tymczasem pierwszy " Piotruś " zgarnął na starcie w 2018 roku aż 25 milionów. Sony najwyraźniej liczy na to, że jesienią uda mu się przyciągnąć do kin więcej widzów. Problem w tym, iż na 1 października MGM zaplanowało premierę animacji skierowanej do tej samej publiczności co " Transformania " - " Rodziny Addamsów 2 ".Trzy poprzednie filmy z cyklu " Hotel Transylwania " zarobiły na całym świecie 1,3 mld dolarów. W czwartej części wymyślone przez Van Helsinga urządzenie sprawia, że Drac i jego ferajna monstrów zamieniają się w ludzi, z kolei zięć wampira, Johnny, staje się potworem. Bohaterowie rozpoczynają wyścig z czasów - jeśli nie uda im się znaleźć lekarstwa, na stałe utkną w swoich nowych ciałach.