Wszystko wskazuje na to, że " Hotel Transylwania 4 " ominie kina. Jak informuje portal Variety, odpowiedzialne za produkcję studio Sony jest bliskie porozumienia z serwisem streamingowym Amazon Prime Video. Prawa do globalnej dystrybucji mają kosztować ponad 100 milionów dolarów.Trzy poprzednie filmy z cyklu "Hotel Transylwania" zarobiły na całym świecie 1,3 mld dolarów. W czwartej części, zaplanowanej jako zwieńczenie serii, wymyślone przez Van Helsinga urządzenie sprawia, że Drac i jego ferajna monstrów zamieniają się w ludzi, z kolei zięć wampira, Johnny, staje się potworem. Bohaterowie rozpoczynają wyścig z czasów – jeśli nie uda im się znaleźć lekarstwa, na stałe utkną w swoich nowych ciałach.Sony zachowa prawa do wydania filmu na nośnikach kina domowego, emisji telewizyjnej i wyświetleń w Chinach. Jak na razie przedstawiciele Sony ani Amazon Prime Video nie skomentowali sprawy.