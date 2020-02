Producenci filmu "Brexit" szykują biografię rotmistrza Pileckiego

Getty Images © Universal History Archive



Brytyjska firma House Productions () nabyła prawa do ekranizacji biografiipióra Jacka Fairweathera. Bohaterem zbierającej znakomite recenzje książki jest polski żołnierz, rotmistrz Witold Pilecki W 1940 roku z własnej woli dał się on zaaresztować esesmanom, aby dostać się do Auschwitz. Pilecki chciał w ten sposób zdobyć informacje na temat funkcjonowania obozu koncentracyjnego, a także zorganizować w nim ruch oporu. Bohater spędził w niewoli trzy lata. W 1943 roku udało mu się uciec i powrócić do Warszawy.Przypomnijmy, że historię Pileckiego zamierza również przenieść na ekran austriacka reżyserka Feo Aladag . Zdjęcia domają ruszyć pod koniec tego roku.