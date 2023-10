Producent "CODA" kręci z George'em Clooneyem, Jeanem Dujardinem i Sian Heder

remake filmu "Człowiek, który się nieprawdopodobnie zmniejsza"

nowy film Sian Heder, twórcy dramatu "CODA" – "The Impossible Us"

remake "The Department" w reżyserii George'a Clooneya

zwiastun filmu "CODA"





Nowyma powstać we Francji, a jego– jeszcze zanim wybuchł strajk aktorów i scenarzystów w Hollywood.Oryginalny film Jacka Arnolda z 1957 roku opowiada o mężczyźnie, który po zetknięciu z radioaktywną mgłą zaczyna się kurczyć. Nagle spotkanie z kotem czy pająkiem okazuje się dla niego śmiertelnym zagrożeniem.Sama reżyserka "The Impossible Us" mówi o swoim nowym projekcie, że jego scenariusz to arcydzieło. Prace nad filmem mają ruszyć, gdy tylko zakończy się strajk w Hollywood. Zdjęcia mają się rozpocząć w przyszłym roku.opowiada o oficerze francuskiego wywiadu, który wraca do domu po sześciu latach spędzonych na misji w Syrii. Jako uczestnik tajnej misji pracował nie tylko pod fałszywym nazwiskiem, ale przyjął całkowicie inną tożsamość i udawał kogoś, kim nie jest. Powrót do Francji przyniósł kolejne wyzwania. W głównego bohatera wcielił się nim Mathieu Kassovitz Wachsberger zdradził swoje ambicje, które polegają na stworzeniu serii szpiegowskiej z różnymi spin-offami na miarę serialu " Yellowstone ". Wśród producentów są Paramount i 101 odpowiadające za sukces hitu z Kevinem Costnerem . Projekt otrzymał już zielone światło, a prace mają ponownie ruszyć po zakończeniu strajku.