Przegląd w CSW Zamek Ujazdowski: Każdy film to film o duchach

W sobotę 6 listopada o 20:00 odbędzie się pokaz eksperymentalnych filmów bałtyckich kolektywu Baltic Analog Lab.

Program:

W niedzielę 7 listopada o 11:00 odbędzie się warsztat filmowy z Ievą Balode "16mm bez kamery"

Program:

Ieva Balode jest założycielką kolektywu artystycznego i laboratorium filmowego Baltic Analog Lab w Rydze, które skupia filmowców i fotografów zajmujących się filmem fotochemicznym i eksperymentalnym. Jako dyrektorka festiwalu filmów eksperymentalnych Process prowadzi również badania nad nowym kinem eksperymentalnym w krajach bałtyckich, próbując zdefiniować w ten sposób typowy dla regionu język filmowy. W przeglądzie znalazły się prace zarówno doświadczonych filmowców eksperymentalnych, którzy tworzą na taśmach 16 i 8mm, jak i stale rosnącej liczby nowych autorów. Wiele filmów z przeglądu dosłownie lub w przenośni odnosi się do doświadczeń, z którymi wszyscy zetknęliśmy się podczas pandemii. Objawia się to poprzez dogłębną autorefleksję, lęk, a na końcu samoakceptację.Kolektyw Baltic Analog Lab powstał w 2016 roku w Rydze; skupia filmowców i fotografów zainteresowanych tradycyjnymi technikami filmowymi i fotograficznymi. Celem kolektywu jest produkcja filmów oraz edukacja i inspirowanie widzów poprzez stworzenie przestrzeni dla twórczości i nauki.Głównymi zadaniami laboratorium są edukacja i współpraca, realizowane poprzez regularne warsztaty prowadzone przez członków BAL i zagranicznych gości. Organizowane są również pokazy i poszerzone wydarzenia filmowe. Głównym wydarzeniem kuratorskim laboratorium jest odbywający się od 2017 roku festiwal filmowy Process. Kolektyw organizuje także regularnie inne wydarzenia, w których duży nacisk kładzie się na interdyscyplinarną współpracę twórców i twórczyń filmów, muzyki, poezji, tańca i innych dziedzin sztuki.Bilety w cenie 16/14/10 zł: https://u-jazdowski.pl/kino/repertuar/kazdy-film-to-film-o-duchach/eksperymentalne-filmy-baltyckie 1) "28 Years Later", Lāsma Bērtule2) "Center Fugue", Roberts Vanags3) "Bonds Of Time", Henrijs Laķis4) "Père au ciel" / Father in Heaven, Kei Sendak5) "The Bearers of Memories", Miglė Križinauskaitė-Bernotienė6) "Compos Mentis", Linda Lindenberga7) "Notes from the underground", Eglė Razumaitė8) "?" Betija Zvejniece9) "Factory of Collision", Ieva Balode10) "The Silva Method", Mersedes Margoite11) "Wildflower Solstice", Ieva S. Aleksa12) "ReaLitis", Sintija AndersoneWarsztat "16mm bez kamery" z Ievą Balode, założycielką Baltic Analog Lab, będzie wprowadzeniem w sztukę tworzenia eksperymentalnych filmów analogowych bez użycia kamery i optyki. Uczestnicy zapoznają się ze strukturą analogowego filmu 16mm i nauczą się tworzyć abstrakcyjne animacje za pomocą światła, materiałów organicznych i chemii.Zastosujemy też technikę found footage i stworzymy zapętlone filmy z wykorzystaniem techniki flat print lub rayogramu w procesie odwracalnym na czarno-białym materiale negatywowym.Jednodniowe warsztaty pozwolą uczestnikom i uczestniczkom zapoznać się z ruchomymi analogowymi obrazami, nie różniącymi się zbytnio od fotografii tradycyjnej. Osoby zaznajomione z fotografią będą miały okazję wykorzystać swoją wiedzę w tworzeniu filmów abstrakcyjnych na taśmie 16mm.Będziemy pracować zarówno w świetle dziennym, używając różnych materiałów organicznych i nieorganicznych (olej, cukier, piana, rośliny, żywność itd.), jak i w ciemności, tworząc stykówki i rayogramy (fotogramy) przy użyciu różnych znalezionych obiektów oraz techniki found footage.W trakcie warsztatów zdobędziemy też wiedzę na temat procesu odwracalnego, który pozwoli nam pracować z pozytywami i negatywami.- wprowadzenie do właściwości fizycznych i fotochemicznych czarno-białej taśmy 16mm- opis sprzętu i potrzebnych substancji- praca z taśmą w świetle dziennym- przeprowadzanie prób- praca z taśmą w ciemni z wykorzystaniem metody stykowej i found footage- proces odwracalny (używanie pozytywu i negatywu)- techniki kreatywnego przetwarzania- tworzenie zapętlonych filmów i odtwarzanie ich na projektorze 16mm.Warsztat potrwa od 11:00 do 17:00.Liczba miejsc ograniczona.Bilety w cenie 80 zł dostępne w kasie i online: https://u-jazdowski.pl/kino/repertuar/kazdy-film-to-film-o-duchach/warsztaty