Przez strzelaniny "Polowanie" nie wejdzie do kin

27 września do amerykańskich kin miała wejść nowa produkcja studia Blumhouse. Plany te nie są już jednak aktualne. Universal Pictures postanowiło wycofać się z planów kinowej dystrybucji.Powodem takiej decyzji są ostatnie strzelaniny w Teksasie i Ohio. Tematyką "Polowania" są bowiem łowy, jakie urządza elita liberałów. Zwierzyną jest w nich dwunastka rednecków. Głównymi bohaterkami są dwie kobiety znajdujące się po przeciwnych stronach barykady, walczące ze sobą przy użyciu wszystkich dostępnych im metod i broni.Na razie nie wiadomo, co dalej stanie się z filmem. Być może "Polowanie" trafi do kin w późniejszym terminie. Nie jest wykluczone, że zadebiutuje od razu na platformie streamingowej, którą przygotowuje właściciel Universal Pictures, koncern Comcast