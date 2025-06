Czy to się uda? Opus magnum Stephena Kinga dostaje kinową ekranizację

"Bastion" Kinga na dużym ekranie. Reżyser został wybrany

Długa droga "Bastionu" do kin

Zwiastun serialu "Bastion" z 2929 roiku

Co więcej, wiemy już, kto całość wyreżyseruje. Liman będzie też jednym z producentów całości.Projekt jednak szybko do kin nie trafi. Nie ma bowiem scenarzystów. Ci dopiero zostaną wybrani.przez wielu uważany jest za opus magnum Kinga . Z całą pewnością jest to najgrubsza powieść w dorobku pisarza licząc (w wersji kompletnej) ponad 472 tys. słów.Z tego też na razie "Bastion" doczekał się adaptacji w formie seriali.miał premierę w 1994 roku. Wśród jego gwiazd byli Gary Sinise miał swoją premierę w 2020 roku. W tej wersji w obsadzie znaleźli się m.in.: Amber Heard Nie znaczy to wcale, że Hollywood nie marzyło o kinowej ekranizacji. Jeszcze King pierwotnie sam pracował nad scenariuszem. Potem przekazał pałeczkę Rospo Pallenbergowi , który przygotował tekst 3-godzinnego widowiska. Projekt zyskał wsparcie Warner Bros., lecz nie powstał, kiedy King otrzymał propozycję przerobienia powieści na serial.W poprzedniej dekadzie Warner Bros. ponownie szykowało się do realizacji kinowego "Bastionu".. Ten projekt pomyślany był jako filmowa trylogia. Panowie ostatecznie zrezygnowali uznając, że "Bastion" powinien być miniserialem.Ich miejsce zajął Boone jednak chciał zrobić z projektu kinowy miniserial składający się z. Warner zmienił więc zdanie i zaproponował Showtime'owi wspólną. Ten projekt upadł. Boone ostatecznie był reżyserem paru odcinków miniserialu z 2020 roku.