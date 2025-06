Gwiazda "Śnieżki" po raz pierwszy mówi o porażce filmu

Porażka "Śnieżki": jak przyjęła ją gwiazda filmu?

Rachel Zegler w filmie "Śnieżka"



Zwiastun filmu "Śnieżka"

W wywiadzie dla portalu i-D aktorka opowiedziała o swojej perspektywie dotyczącej internetowego postrzegania jej osoby. W odniesieniu do wpisów, które wywołały burzę, Zegler powiedziała:– stwierdziła.Aktorka przyznała, że informacje o jej internetowym portrecie malowanym przez tysiące komentarzy dotarły także do niej. –– ujawniła. –Aktorka przyznała się do przyjmowania leków. –– powiedziała. –Po porażce " Śnieżki " gwiazda filmu pracuje dalej i znajduje kolejne projekty. Obecnie Zegler występuje jako główna bohaterka spektaklu "Evita" wystawianego na londyńskim West Endzie. Czeka ją też współpraca z Marisą Tomei na planie komediodramatu "She Gets It From Me".