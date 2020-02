WIDEO: Tak bogacze polują w Ameryce na biedaków

3 2 1



We wrześniu ubiegłego roku do amerykańskich kin miała wejść produkcja Blumhouse'a. Ponieważ jednak latem doszło w Stanach do serii krwawych strzelanin, Universal Pictures postanowiło wtedy wycofać się z dystrybucji. Najwyraźniej minęło od tamtych wydarzeń wystarczająco dużo czasu, ponieważ studio zamierza film wprowadzić do kin w marcu i właśnie wypuściło nowy zwiastun.Klip znajdziecie poniżej:zgodnie z tytułem opowiadać będzie o łowach organizowanych przez przedstawicieli obrzydliwie bogatej i znudzonej życiem elity. Zwierzyną łowną jest zaś dwunastka biedaków.Obraz jeszcze przed premierą wywołał oburzenie samego Donlada Trumpa, który oskarżył twórców (i Hollywood jako całość) o wzniecanie rasistowskich podziałów, namawianie do przemocy i tworzenie kultury gwałtu i chaosu. Co ciekawe Unviersal Pictures ogłosiło wycofanie filmu z dystrybucji dzień o tweecie Trumpa.