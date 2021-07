Lato to świetny czas, aby cieszyć się pięknem przyrody, odbywać podróże i gromadzić wspomnienia. Dlatego wraz z PLAY zapraszamy do sprawdzenia swojej wiedzy o filmach pełnych przygód i krajobrazów, które pozwolą Wam poczuć lekki, wakacyjny klimat.Quiz znajdziesz TUTAJ Każdy z filmów znajdziesz w PLAY NOW, gdzie abonenci PLAY mogą oglądać niezliczone nowości, w tym produkcje m. in. HBO GO, FOX NOW i Paramount Play.