Reżyser "Power Rangers" szykuje thriller szpiegowski

Jak wiadomo cykl "Power Ranger" czeka kolejny filmowy reboot. To oznacza, że reżyserz 2017 roku, Dean Israelite , nie powróci do tego cyklu. Nie oznacza to wcale, że pozostaje bez pracy. Właśnie ogłoszono, że nakręciO samym filmie na razie wiadomo niewiele. Ma to być pełen akcji thriller szpiegowski. Podobno jednym z bohaterów będzie agent CIA. Autorem scenariusza jest T.J. Fixman (netfliksowy Keanu Reevesem ).Widowisko powstanie dla STXfilms i chińskiego koncernu Tencet. Wśród producentów jest David S. Goyer